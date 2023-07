Un Australien perdu en mer depuis trois mois avec son chien est secouru

MANZANILLO, Mexique — Un marin australien secouru par un thonier mexicain après avoir passé trois mois à la dérive avec son chien a foulé la terre ferme mardi pour la première fois depuis le début de leur calvaire.

Après avoir reçu la visite d’un médecin à bord du Maria Delia Tuna, Timothy Lyndsay Shaddock, 54 ans, et sa chienne Bella ont débarqué du bateau de pêche qui les avait secourus dans la ville portuaire mexicaine de Manzanillo.

«Je me sens bien. Je me sens beaucoup mieux que je ne l’étais, je vous le dis», a déclaré M. Shaddock aux journalistes sur le quai.

«Au capitaine et à la société de pêche qui m’ont sauvé la vie, je suis tellement reconnaissant. Je suis vivant et je ne pensais pas m’en sortir», a lancé M. Shaddock, ajoutant que lui et son chien «extraordinaire» se portaient bien et qu’il aimait toujours l’océan.

Avant de quitter le navire, l’équipage a posé pour des photos à bord en tenant Bella dans leurs bras.

Le catamaran de cet homme de Sydney a été endommagé par le mauvais temps quelques semaines après son départ en avril de la ville mexicaine de La Paz pour la Polynésie française, a rapporté le Daily Telegraph, un journal de Sydney.

M. Shaddock a déclaré à la chaîne de télévision australienne Nine News que son chien et lui avaient survécu en mangeant du poisson cru et en buvant de l’eau de pluie après qu’une tempête eut endommagé son bateau et détruit ses équipements électroniques.

Le thonier a repéré le bateau de Shaddock à environ 1900 kilomètres de la terre ferme, a indiqué la société Grupomar, qui exploite la flotte de pêche, dans un communiqué. L’entreprise n’a pas précisé quand le sauvetage a eu lieu, mais a indiqué que M. Shaddock et son chien étaient dans un état «précaire» lorsqu’ils ont été trouvés, manquant de provisions et d’abri, et que l’équipage du thonier leur a donné des soins médicaux, de la nourriture et de l’hydratation.

«J’ai traversé une épreuve très difficile en mer et j’ai juste besoin de repos et de bonne nourriture parce que je suis seul en mer depuis longtemps», a déclaré un Timothy Shaddock maigre et barbu dans une vidéo diffusée par Nine News dans la nuit de dimanche à lundi, heure australienne.

«Sinon, je suis en très bonne santé», a-t-il assuré.

Sur les photos du sauvetage fournies par Grupomar à l’Associated Press, on voit M. Shaddock souriant, barbu et amaigri, un brassard de tensiomètre autour du bras, tenant une boîte de médicaments contre la douleur à l’intérieur de la cabine du bateau de pêche. Dans d’autres, Bella est allongée sur le pont. Leur catamaran flottait à proximité sans voile visible.