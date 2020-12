Un automobiliste extirpé de sa voiture après 10 heures enfoui sous la neige

OWEGO, N.Y. — Un policier de l’État de New York a secouru un homme coincé pendant des heures dans une voiture recouverte de plus d’un mètre de neige projetée par un chasse-neige pendant la tempête de cette semaine, ont déclaré les autorités.

L’homme âgé de 58 ans a quitté la route et s’est fait cogner par un camion, ont indiqué les autorités. Il a logé plusieurs appels au 911 et s’est retrouvé pris au piège pendant plus de 10 heures dans le froid.

Le sergent Jason Cawley a creusé jeudi dans la neige et a trouvé le véhicule dans la ville d’Owego, à l’extérieur de Binghamton.

L’homme souffrait d’hypothermie et avait des engelures lorsqu’il a été extirpé de la voiture. Il a été conduit à l’hôpital.

– Par The Associated Press