Un automobiliste prend la fuite après avoir percuté un jeune cycliste à Québec

QUÉBEC — La police de Québec a ouvert une enquête afin de retrouver un automobiliste qui a pris la fuite après avoir heurté un jeune cycliste samedi après-midi. Le garçon d’une dizaine d’années a subi uniquement des blessures mineures.

L’incident est survenu vers 14 h 10 samedi à l’intersection de l’avenue Chauveau et de la rue Voltaire, dans le quartier Lebourgneuf. Selon les informations du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), le garçon roulait sur la piste cyclable qui longe l’avenue Chauveau et il aurait été percuté en tentant de traverser la rue pour regagner la rue Voltaire.

Le garçon d’environ 10 ans n’a pas été blessé gravement — il avait seulement quelques éraflures après la collision —, mais la police a ouvert une enquête puisque l’automobiliste ne s’est pas arrêté. On parle donc d’un délit de fuite.

«On a des témoins de l’accident, donc on a quand même de bonnes informations concernant le véhicule qui prenait la fuite», a précisé la porte-parole du SPVQ, Marie-Pier Rivard.

Pour l’instant, la police ne lance pas d’avis de recherche public concernant le véhicule. «La division des enquêtes va prendre le dossier en main et si c’est pertinent de diffuser des détails au public, on le fera. Mais on n’en est pas là présentement», a précisé l’agente Rivard.

Le garçon a quitté la scène en compagnie de sa famille et l’enquête concernant le délit de fuite se poursuit.