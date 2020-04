Un autre CHSLD, celui de Sainte-Dorothée à Laval, est visé par une action collective

MONTRÉAL — Après le CHSLD Herron, c’est au tour du CHSLD de Sainte-Dorothée, à Laval, d’être visé par une action collective. Au moins 56 résidants sont morts depuis le début de la pandémie de la COVID-19, y est-il allégué.

Le Centre hospitalier de soins de longue durée est nommé dans l’action, tout comme le CISSS de Laval.

Toute action collective au Québec doit d’abord recevoir le feu vert d’un juge avant de pouvoir aller de l’avant.

Si c’est le cas, l’action sera intentée au bénéfice de ceux qui habitaient dans ce CHSLD à partir du 13 mars, ainsi que leurs proches, aidants naturels et héritiers, dans le cas de ceux qui sont décédés.

On reproche au CHSLD et au CISSS une série de fautes, dont la maltraitance des aînés, de ne pas avoir mis en place les mesures de protection nécessaires pour leur santé et leur vie, ainsi que d’avoir obligé des employés présentant des symptômes à travailler.

Celui qui propose d’être le représentant du groupe de résidants et de leurs proches est Jean-Pierre Daubois.

Sa mère, Anna José Maquet, habitait au CHSLD de Sainte-Dorothée depuis 2014 et y est morte le 3 avril 2020 à l’âge de 94 ans.

Dans la poursuite, il est allégué que la situation a commencé à se détériorer le 22 mars.

Ce jour-là, deux employés présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19 se sont fait refuser une demande d’arrêt de travail. Ils ont donc continué à travailler, circulant de chambre en chambre et étant ainsi en contact avec de nombreux résidants et employés.

Puis le 26 mars, un premier résidant est déclaré infecté.

Malgré cela, le CHSLD et le CISSS «omettent fautivement et négligemment de mettre en application le protocole d’isolement conformément aux directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, de placer en isolement les employés ayant eu des contacts avec le patient positif et de fournir aux employés des équipements de protection», est-il allégué.

Lorsqu’une «zone rouge» est créée dans le CHSLD pour les patients infectés, la direction y envoie aussi des résidants en attente de leurs de tests de dépistage.

De plus, malgré l’éclosion au sein du CHSLD Sainte-Dorothée, le CISSS de Laval continue d’y transférer de nouveaux patients en provenance des milieux hospitaliers.

Devant l’ampleur de l’éclosion, le CHSLD est aux prises avec une importante pénurie de personnel donnant lieu à une situation de négligence et de maltraitance systémique envers les résidants, peut-on lire dans le document de cour.

Le 16 avril 2020, le CHSLD Sainte-Dorothée compte 150 cas chez les résidants, soit 78 % du nombre total de résidants, et 56 décès, en plus de 79 cas de contamination chez les employés, est-il allégué.

Pourtant, le jour même où ce constat est dressé, une infirmière symptomatique en attente du résultat d’un test de COVID-19 a été contrainte de compléter son quart de travail. Elle a appris en soirée que le résultat de son test est positif.

Il est réclamé notamment 20 000 $ par résidant, en plus de 30 000 $ pour ceux qui ont été infectés. Pour ceux qui sont décédés de la COVID-19, une somme de 100 000 $ est entre autres réclamée au nom du conjoint survivant.