Un autre comité parlementaire convoqué pour étudier l’affaire UNIS

OTTAWA — L’opposition à Ottawa croit avoir trouvé de nouvelles munitions dans l’affaire UNIS et tentera d’attaquer le gouvernement cette semaine par l’angle des langues officielles.

Quatre députés ont réclamé et obtenu une réunion d’urgence du comité parlementaire des langues officielles. Cette réunion se tiendra mercredi midi.

Les députés conservateurs tenteront d’y faire adopter une motion pour que le comité entame à son tour une étude de cette affaire. Les quatre députés qui ont réclamé la réunion disent vouloir se pencher sur «la décision du gouvernement de choisir un organisme unilingue anglophone sans présence au Québec pour administrer la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant».

Mercredi, les membres du comité devront décider s’ils se pencheront sur cette affaire et si oui, les conservateurs voudraient convoquer comme témoins, entre autres, la ministre Mélanie Joly et le commissaire aux langues officielles Raymond Théberge.

Puisque les libéraux sont minoritaires sur ce comité comme au gouvernement, il y a fort à parier que la motion des conservateurs sera adoptée.

Déjà un autre comité parlementaire, celui des Finances, a entendu de nombreux témoins, dont le premier ministre lui-même, sur cette affaire. L’opposition reproche à Justin Trudeau d’avoir participé à la décision de confier à UNIS la gestion d’un programme de bourses de 912 millions $, programme pour les étudiants qui font du bénévolat en ces temps de pandémie. Or, la mère et le frère du premier ministre ont eu, à travers les années, des contrats payés avec l’organisme mieux connu sous son nom anglais WE.