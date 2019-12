Un avion commercial électrique effectue son premier vol en Colombie-Britannique

RICHMOND, C.-B. — Le premier avion commercial entièrement électrique au monde s’est posé avec succès mardi après un vol d’essai au terminal Harbour Air Seaplane de Richmond, en Colombie-Britannique.

La société d’hydravions Harbour Air avait annoncé en mars qu’elle s’était associée à la société d’ingénierie MagniX, dans l’État de Washington, dans le but de devenir la première compagnie aérienne entièrement électrique au monde.

Le président et chef de la direction de Harbour Air, Greg McDougall, a affirmé dans une déclaration vidéo qu’il était convaincu que l’avenir de l’aviation était électrique et qu’il était fier de participer à la conversion aux avions électriques.

Le vol d’essai avait été devancé d’un jour en raison de la météo dans la région de Vancouver. L’avion est propulsé par un moteur électrique de 750 chevaux.

Harbour Air couvre 12 trajets et exploite environ 30 000 vols par an entre Vancouver, Victoria, Seattle et d’autres lieux de la région.