Un avion prend feu à l’aéroport de Manille, un Canadien parmi les victimes

MANILLE, Philippines — Un avion transportant huit personnes a pris feu lors du décollage à l’aéroport de Manille, dimanche, tuant toutes les personnes à bord, dont un Canadien.

L’avion, qui comptait à bord deux passagers et six membres du personnel, avait été déployé pour une mission médicale dans le but de transporter un patient à Tokyo, a indiqué le directeur général de l’aéroport de Manille, Ed Monreal, lors d’une conférence de presse.

Il s’est enflammé au bout de la piste et aucun des passagers a survécu, a-t-il ajouté.

M. Monreal a précisé que deux étrangers — un Canadien et un Américain — étaient à bord et que le reste était des Philippins.

Des camions de pompier et du personnel d’urgence se sont vite rendus sur les lieux de l’incident et ont tenté de combattre le brasier.

Les autorités de l’aviation civile des Philippines ont indiqué dans un communiqué qu’il s’agissait d’un avion de type Agusta WW24.