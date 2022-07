Un avion transportant 230 réfugiés ukrainiens s’est posé lundi soir en Saskatchewan

REGINA — Un vol humanitaire transportant 230 citoyens ukrainiens chassés de leur pays par l’agression militaire russe s’est posé lundi soir en Saskatchewan.

Les passagers devaient recevoir un hébergement temporaire à Regina, un accès à divers services et des informations sur la vie en Saskatchewan.

Le gouvernement de la Saskatchewan signale que plus de 1000 Ukrainiens sont arrivés dans la province depuis que les forces armées russes ont envahi leur pays en février dernier.

Il existe à Regina un centre d’accueil avec des interprètes, où les nouveaux arrivants peuvent obtenir des cartes d’assurance santé de la Saskatchewan, de l’aide pour ouvrir des comptes bancaires et des informations sur le logement, l’emploi, l’éducation et le revenu.

Le gouvernement doit aussi envoyer sur le vol de retour de l’avion des denrées alimentaires non périssables, des sacs de couchage, des fournitures médicales et d’autres articles pour être distribués en Ukraine.

Les 230 Ukrainiens arrivés à Regina étaient accompagnés dans leur avion d’une femme dont la photo prise il y a 50 ans est devenue le symbole des horreurs d’une autre guerre.

Un porte-parole du gouvernement de la Saskatchewan a confirmé Phan Kim Phuc, qui était la petite fille photographiée lors d’une attaque au napalm du Vietnam en 1972, était à bord de l’avion.

L’agence de presse Associated Press a noté que Kim Phuc, qui est maintenant âgée de 59 ans, est une citoyenne canadienne et qu’elle a voyagé avec son mari Bui Huy Toan de Toronto pour prendre part au vol humanitaire. L’agence de presse a indiqué qu’elle souhaitait que son histoire et son travail pour les réfugiés soient un message de paix.

La photo emblématique de l’Associated Press de Kim Phuc dans laquelle elle court nue avec son corps brûlé au napalm a été gravée sur le fuselage de l’avion privé d’une organisation non gouvernementale qui a transporté les réfugiés à Regina.