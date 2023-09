Un avis d’ébullition d’eau pour Longueuil, Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville

LONGUEUIL, Qc — Un avis d’ébullition d’eau est publié pour Longueuil, Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville en raison de la présence de la bactérie E. coli dans le réseau d’aqueduc.

La Ville de Longueuil en a fait l’annonce, vendredi après-midi, disant que l’avis touchait les arrondissements de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil ainsi que les villes de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville.

Cette mesure est nécessaire à la suite de résultats d’analyse de laboratoire qui font état de présence de la bactérie E. coli dans le réseau d’aqueduc, a-t-on indiqué dans un communiqué.

Les résidants sont invités à utiliser seulement de l’eau du robinet qui a préalablement bouilli à gros bouillons pendant une minute, ou de l’eau embouteillée.

Il est recommandé de jeter les glaçons, boissons et aliments qui auraient été préparés jeudi ou vendredi avec l’eau du robinet non bouillie.

L’eau du robinet peut encore être utilisée directement pour laver la vaisselle à l’eau chaude avec du détergent, en s’assurant de bien l’assécher, faire fonctionner le lave-vaisselle, si celui-ci est réglé au cycle le plus chaud, et laver des vêtements et prendre une douche ou un bain.

La Ville de Longueuil a dit prendre «actuellement toutes les mesures à sa disposition pour déterminer la source du problème et pour le corriger».