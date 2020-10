Un avocat de Matthew Raymond témoigne au procès pour quatre meurtres

FREDERICTON — Un avocat de Matthew Raymond a déclaré jeudi que son client, accusé de quatre meurtres au Nouveau-Brunswick, avait demandé à plusieurs reprises à être libéré et a souvent refusé d’écouter ses avis juridiques lors de leurs entretiens en 2019.

Me Alex Pate est revenu jeudi à la barre des témoins pour discuter des enregistrements vidéo et audio des comparutions au tribunal, ainsi que des entretiens avec son client.

Raymond, âgé de 50 ans, est accusé des meurtres au premier degré de Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright, ainsi que des policiers de Fredericton Robb Costello et Sara Burns, en août 2018.

Dans plusieurs enregistrements, on entend Raymond accuser les avocats et le juge de travailler contre lui et demander qu’ils soient tous arrêtés. L’accusé soutient aussi qu’il a des millions de dollars à la banque, et qu’il pourrait changer d’identité et déménager quelque part où il ne serait pas reconnu.

La défense a déjà admis que Matthew Raymond avait tué les quatre victimes; elle tente de prouver qu’il ne devrait pas être déclaré criminellement responsable, pour cause de trouble mental.