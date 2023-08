Un bambin meurt durant un trajet d’autobus à destination de Chicago

AUSTIN, Texas — Un enfant de 3 ans qui prenait place à bord d’un des bus transportant des migrants du Texas jusqu’à Chicago est décédé, ont annoncé vendredi des responsables.

Ce décès est le premier à être annoncé depuis que l’État a commencé à transporter des milliers de migrants de la frontière américano-mexicaine l’an dernier.

Les autorités du Texas ont confirmé la mort d’un enfant dans un communiqué vendredi, mais n’ont pas précisé d’où venait l’enfant ni pourquoi il était tombé malade. Le département de la santé publique de l’Illinois a déclaré que l’enfant avait 3 ans et qu’il est décédé jeudi dans le comté de Marion, dans la partie sud de cet État.

«Chaque perte de vie est une tragédie, a déclaré la Division de la gestion des urgences du Texas dans un communiqué. Une fois que l’enfant a présenté des problèmes de santé, le bus s’est arrêté et le personnel de sécurité à bord a appelé le 911 pour une intervention d’urgence.»

L’enfant a été soigné par des ambulanciers paramédicaux et est décédé plus tard dans un hôpital, selon l’agence. Le bus est parti de la ville frontalière de Brownsville. Les responsables de l’État ont déclaré que tous les passagers avaient pris leur température et qu’on leur avait demandé s’ils avaient des problèmes de santé.

Les porte-parole de l’agence de gestion des urgences du Texas n’ont pas immédiatement répondu aux questions demandant des détails supplémentaires vendredi.