Un bébé a été abandonné dans une boîte de carton sous un froid glacial en Alaska

JUNEAU, Alaska — Un nouveau-né a été retrouvé abandonné dans une boîte en carton dans la région de Fairbanks, en Alaska. Selon les autorités de l’État, la boîte était accompagnée d’une note indiquant que le parent de l’enfant ne pouvait pas s’en occuper.

Dans un communiqué, les policiers ont déclaré avoir été informés vendredi après-midi qu’un bébé avait été retrouvé abandonné. Le facteur de refroidissement éolien dans la région, à ce moment-là, était évalué à 12 degrés Celsius sous zéro. Les policiers ont précisé qu’il semblait que le bébé se trouvait là depuis peu de temps.

La porte-parole de la «Foundation Health Partners» à Fairbanks, Kelly Atlee, a affirmé que le bébé était «stable et en bonne santé». Mme Atlee a mentionné dans un courriel qu’elle ne pouvait pas fournir d’informations supplémentaires. Le Fairbanks Memorial Hospital fait partie de l’organisation de santé.

D’après une carte montrant l’intersection où le nourrisson a été trouvé, à l’angle de Dolphin Way et Chena Point Avenue, il semble que l’endroit se trouve dans un environnement plus rural.

Un porte-parole de la police, Tim DeSpain, a déclaré lundi qu’il n’avait pas d’autres informations à partager. «Nous continuons à demander l’aide des médias et du public pour déterminer les circonstances entourant l’abandon de l’enfant», a-t-il mentionné dans un courriel.

Les policiers ont déclaré qu’ils demandaient à toute personne qui pourrait avoir des informations sur le bébé de les contacter.

L’Alaska dispose d’une loi dite de refuge qui permet aux parents d’abandonner légalement un nourrisson dans certaines conditions. Il faut notamment que le bébé soit confié à la garde physique d’une personne telle qu’un agent de la paix, un médecin, un employé d’hôpital ou un pompier, ou à toute personne qui, selon eux, lui prodiguera des soins appropriés. Cette loi s’applique aux bébés âgés de moins de 21 jours.