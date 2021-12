Un bébé de moins de deux mois meurt des suites de la COVID-19

MONTRÉAL — Un bébé de moins de deux mois est mort des suites de la COVID-19, selon un communiqué diffusé par le CHU Sainte-Justine vendredi après-midi.

Le Centre hospitalier universitaire a expliqué que «l’enfant, en bonne santé à sa naissance, avait été hospitalisé aux soins intensifs récemment en lien avec la COVID et a succombé le 16 décembre dernier».

Le communiqué précise «qu’aucun détail ne sera fourni par le CHU Sainte-Justine dans ce dossier en raison des aspects hautement confidentiels».

Le CHU Sainte-Justine rappelle que «les nourrissons sont plus à risque de complications liées à la COVID-19 et des mesures de prévention de transmission du virus s’imposent: réduction des contacts, port du masque, lavage des mains, respect de la distance de deux mètres et vaccination des proches».