Un béluga meurt 3 mois après son transfert de l’Ontario au Connecticut

MYSTIC, Conn. — L’un des cinq bélugas acquis dans un aquarium au Canada après une bataille juridique avec des militants des droits des animaux est décédé dans sa nouvelle maison du Connecticut.

Des responsables de Mystic Aquarium, spécialisé dans la recherche sur les bélugas, ont déclaré dans un communiqué sur Facebook que la baleine mâle était arrivée en mai avec un problème de santé préexistant. Il est décédé vendredi, malgré «un traitement médical 24 heures sur 24, des tests et une surveillance 24 heures sur 24», a déclaré l’aquarium dans un communiqué.

«Bien qu’il ait montré des signes d’amélioration suite à une maladie gastro-intestinale, nous sommes profondément attristés de partager qu’il est décédé vendredi matin», a déclaré l’aquarium. « C’est une perte dévastatrice pour notre personnel et pour la communauté, en particulier pour l’équipe de soins aux animaux qui travaille en étroite collaboration avec les bélugas. »

La baleine est arrivée en mai avec quatre autres en provenance de Marineland à Niagara Falls, en Ontario, après une longue bataille pour obtenir des permis des États-Unis et du Canada.

Friends of Animals, basés dans le Connecticut, et d’autres militants avaient cherché à bloquer le transport du cétacé dans le cadre d’une poursuite l’automne dernier contre le secrétaire américain au Commerce et le National Marine Fisheries Service, qui avait approuvé le permis de recherche.

Le groupe a affirmé que le permis américain enfreignait la Marine Mammal Protection Act et la National Environmental Policy Act parce que les représentants du gouvernement n’avaient pas traité de manière adéquate les dommages potentiels causés aux bélugas par leur transfert au Mystic Aquarium.

En mars, un juge fédéral a refusé de prononcer une injonction.

Les baleines, qui sont âgées de 7 à 12 ans, sont nées en captivité et ont laissé un habitat surpeuplé avec environ 50 autres baleines pour être au centre d’importantes recherches conçues au profit des bélugas dans la nature, ont déclaré les responsables de l’aquarium.