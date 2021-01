Un billet gagnant de 731 millions $ vendu dans une bourgade pauvre du Maryland

LONACONING, Md. — Le billet gagnant de la loterie américaine Powerball, d’une valeur de 731,1 millions $ a été vendu dans une ville minière de charbon en difficulté dont la plus grande gloire était d’être le lieu de naissance du légendaire lanceur Lefty Grove.

Quelqu’un l’a acheté dans un dépanneur de la ville de Lonaconing, dans le comté d’Allegany, a annoncé jeudi la société des loteries du Maryland. Le commerce recevra 100 000 $ pour avoir vendu ce billet qui permet à son détenteur de rafler le cinquième plus élevé gros lot de l’histoire des États-Unis.

Personne n’avait remporté le gros lot du Powerball au cours des quatre derniers mois.

Une autre somme encore plus importante de la loterie Mega Millions sera à l’enjeu vendredi soir.

Il se peut qu’on ne connaisse jamais le nom de l’heureux gagnant. Le Maryland est l’un des États qui permettent aux gagnants de rester anonymes.

Mais se taire au sujet d’une telle manne pourrait s’avérer difficile si le billet était acheté par un citoyen de Lonaconing, une ville d’environ 300 familles située bien à l’écart des grands centres. Son taux de pauvreté dépasse les 22%, bien au-dessus de la moyenne nationale.

«Nous sommes vraiment heureux pour quelqu’un, a déclaré Richard Ravenscroft, le propriétaire du commerce où le billet gagnant a été acheté. J’ai hâte de féliciter cette personne. J’espère juste que celui qui l’a gagné l’utilisera à bon escient et que d’autres en profiteront.»

M. Ravenscroft a raconté qu’il y avait encore de l’exploitation minière à ciel ouvert dans la région, même si ce secteur est en nette régression à cause des préoccupations environnementales. La seule usine encore existante a récemment fermé ses portes, mais une entreprise vient d’être créée et prévoit embaucher environ 200 personnes pour fabriquer quelque chose à partir de copeaux de bois, a-t-il ajouté.

En 2001, la ville a pu inaugurer une bibliothèque après une collecte de fonds locale. On y expose le trophée du joueur le plus utile remis à la personnalité la plus connue de la ville, Robert «Lefty» Grove, qui a lancé pendant neuf saisons avec Athletics de Philadelphie et huit saisons avec les Red Sox de Boston. Il a été élu au Panthéon du baseball en 1947.

Le commerce de M. Ravenscroft occupe un bâtiment centenaire le long de la route 36 du Maryland, qui a été désigné route du patrimoine du charbon dans le but d’attirer les touristes. Il attire sa part d’habitués, qui peuvent y manger des hamburgers et des sous-marins dans un petit coin.

M. Ravenscroft veut agrandir la cuisine du magasin et servir de vrais repas, comme de la purée de pommes de terre et de la sauce. Le boni de 100 000 $ qu’il vient de recevoir pourrait l’aider à réaliser ces travaux.

Les numéros gagnants du tirage étaient 40-53-60-68-69. Le complémentaire était le 22.

Le plus gros prix jamais n’atteint aux États-Unis est un gros lot de 1,58 milliard $ remporté par trois personnes en 2016.

Les chances de gagner un gros lot de la loterie Powerball sont de 1 sur 292,2 millions. Quant à celui du Mega Millions, les chances sont encore moindres à 1 sur 302,5 millions.

