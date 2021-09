Un Britannique de 72 ans est retrouvé après 3 jours dans la jungle en Thaïlande

BANGKOK — Un Britannique de 72 ans a été retrouvé sain et sauf trois jours après avoir disparu dans une jungle épaisse du nord-est de la Thaïlande alors qu’il se rendait chez des amis en motocyclette.

Un chasseur local a rencontré Barry Leonard Weller vendredi dans une forêt isolée de la province de Khon Kaen, a déclaré Nattapat Tadee, membre d’une équipe de bénévoles locaux qui a aidé à le secourir. Il dormait sur une formation rocheuse après l’avoir escaladé pour essayer d’apercevoir un itinéraire.

Barry Leonard Weller a déclaré qu’il n’avait rien mangé pendant son épreuve, mais qu’il avait siroté de l’eau accumulée sur des rochers, en utilisant de l’herbe comme paille, a déclaré Nattapat Tadee.

Une vidéo montre Barry Leonard Weller sortant prudemment de la forêt, l’équipe de secouristes autour de lui. Il était sans chaussures et vêtu d’un short et d’une chemise ouverte. Il avait l’air fatigué et avait plusieurs petites coupures aux jambes, mais semblait toutefois en bonne santé.

« Oui, je suis merveilleusement heureux. Je n’ai jamais été aussi heureux de ma vie », a déclaré l’aventurier. « J’ai mal aux pieds, sinon je suis content. J’ai chaud. J’admire simplement le travail que font ces gens. Ça me fait pleurer. Ils font du bon travail. »

Il a pu renouer avec sa partenaire thaïlandaise, Tawee Chaisanrit. Ils se sont serrés dans les bras et ont pleuré avant de remercier les sauveteurs.

«Merci tout le monde. Merci à toutes les équipes qui ont continué à se battre avec moi », a-t-elle déclaré en se tenant les mains dans un geste de respect traditionnel thaïlandais.

Tawee Chaisanrit, 49 ans, a déclaré par téléphone que Barry Leonard Weller avait quitté leur domicile mardi et n’était pas revenu. Il a beaucoup plu et elle l’a cherché sans succès. Elle a alerté les autorités le lendemain.

Elle a expliqué qu’il lui avait dit qu’il avait pris un itinéraire différent de celui qu’il prend d’habitude et qu’il s’était perdu. Barry Leonard Weller est à la retraite et vit en Thaïlande depuis environ 15 ans, a-t-elle déclaré.

Il existe de nombreux types d’animaux sauvages dans les jungles thaïlandaises, notamment des tigres, des léopards, des ours et des éléphants, mais les sauveteurs ont déclaré que cette forêt particulière n’était pas considérée comme dangereuse.