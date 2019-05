Un cadre de Mozilla «choqué» par ce qu’Alexa a enregistré

OTTAWA — Un responsable de la sécurité de la compagnie web Mozilla a déclaré avoir été choqué que des enregistrements de sa famille aient été obtenus et conservés par le populaire assistant vocal Alexa, d’Amazon.

Alan Davidson a indiqué que l’appareil Amazon Echo est un produit formidable, mais que lorsqu’il a récemment examiné ce que sa famille avait enregistré et stocké, il a constaté que cela incluait des conversations entre ses enfants.

Il a ajouté que tout cela n’est peut-être pas mauvais ou illégal, mais que cela met en évidence les problèmes liés à la manière dont les consommateurs donnent activement leur consentement aux entreprises de technologie.

Selon M. Davidson, les compagnies internet doivent déployer davantage d’efforts pour donner aux clients plus d’options de consentement «détaillées» sur la manière dont des informations personnelles spécifiques sont collectées et utilisées par les entreprises de haute technologie.

Mark Ryland, responsable de la sécurité pour Amazon Web Services, a noté qu’Amazon explique très clairement que le consentement fait partie de l’expérience Alexa et que les clients peuvent supprimer les données collectées s’ils le souhaitent.

MM. Davidson et Ryland témoignaient à Ottawa devant le Comité international sur les mégadonnées, la protection des renseignements personnels et la démocratie, qui inclut des politiciens du Canada, de la Grande-Bretagne et de plusieurs autres pays.