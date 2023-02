Un camion U-Haul blesse plusieurs piétons sur un trottoir à New York

NEW YORK — Un homme conduisant un camion U-Haul a heurté et blessé plusieurs piétons à New York, lundi, avant que la police ne puisse coincer le véhicule contre un bâtiment après une poursuite de plusieurs kilomètres à travers Brooklyn.

Au moins huit personnes ont été blessées à deux endroits, et deux d’entre elles se trouvent dans un état critique, ont indiqué par courriel des responsables des services contre les incendies.

Le camion a traversé le quartier de Bay Ridge à Brooklyn, heurtant des personnes sur un trottoir à un moment donné, avant que la police ne l’intercepte à plus de cinq kilomètres de l’endroit, près de l’entrée d’un tunnel menant de Brooklyn à Manhattan.

Une vidéo aérienne d’hélicoptères de presse a montré le camion sur un trottoir, son chemin bloqué par une voiture de police. Les autorités examinaient le camion pour s’assurer qu’il ne contenait pas d’explosifs.

Un porte-parole du maire de New York Eric Adams a déclaré qu’un suspect était en détention.

«Il n’y a pas d’autres menaces crédibles pour le moment», a écrit Fabien Levy sur Twitter.

L’incident a coïncidé avec le début de la phase sur la peine de mort dans le procès de Sayfullo Saipov, un extrémiste islamiste qui a tué huit personnes en 2017 en les fauchant avec un camion de location.

On ignore si les deux événements sont liés.