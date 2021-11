Un cas de variant Omicron a été confirmé au Québec, selon Christian Dubé

MONTRÉAL — Québec confirme qu’un cas de contamination au variant Omicron a été identifié dans la province.

De plus, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a précisé en conférence de presse lundi que 115 voyageurs provenant des pays africains identifiés comme étant problématiques ont été appelés à subir un nouveau test PCR et à s’isoler.

Pour l’instant, les autorités de santé publique surveillent de près la situation, mais estiment qu’il est trop tôt pour prendre «des décisions importantes».

Le ministre Dubé a fait valoir qu’il est d’abord nécessaire de déterminer si le variant résiste ou non aux vaccins, ce qui n’est pas acquis, et aussi s’il est plus contagieux et s’il est plus virulent.

Le directeur de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, a indiqué que, pour l’instant, il semble plus transmissible, mais rien n’indique qu’il soit plus virulent, alors qu’on ne note aucun décès chez ceux qui l’ont contracté en Afrique du Sud, là où il a été identifié pour la première fois. Il a ajouté par la suite que les réponses à ces questions devraient être connues dans deux semaines environ.

Le docteur Arruda a par ailleurs précisé que si jamais ce variant s’avérait résistant aux vaccins, il faudrait environ trois ou quatre mois pour développer les ajustements requis aux vaccins ARN messager.

Par ailleurs, le ministre Dubé s’est félicité de voir qu’environ le tiers de 5 à 11 ans, soit plus de 200 000 d’entre eux, avaient déjà obtenu une première dose ou un rendez-vous pour la recevoir.

M. Dubé a admis que le nombre de cas avait connu une hausse récemment, mais il a qualifié de «mineure» la légère hausse du nombre d’hospitalisations et n’y voit pas une source d’inquiétude.

Le ministre n’a pas manqué de souligner que la majorité des nouveaux cas étaient des personnes non vaccinées, dont une proportion marquée d’enfants de 5 à 11 ans.

Le gouvernement n’a toujours pas pris de décision sur ce qui sera permis ou non pour le temps de Fêtes. Le docteur Arruda prévoit toujours donner davantage de précisions le 6 décembre, mais semblait un peu moins certain de cette date avec l’arrive du variant Omicron.

Une chose est sûre, jusqu’à nouvel ordre, les rassemblements dans les domiciles demeurent limités à 10 personnes et le ministre Dubé a demandé aux entreprises qui souhaitent faire une fête de Noël d’aller dans les restaurants où l’on a pris l’habitude de faire respecter les mesures sanitaires.