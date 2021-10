Un cercle vicieux épuisement-pénurie se crée en santé en Ontario

TORONTO — Des conseillers scientifiques de l’Ontario affirment qu’un cercle vicieux d’épuisement et de sous-effectif des travailleurs de la santé pourrait se créer dans la province.

Dans une nouvelle note de recherche, le groupe appelle à des réponses organisationnelles pour atténuer le problème, qui devrait se poursuivre pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà.

Le rapport de la Table consultative scientifique sur la COVID-19 de l’Ontario publié cette semaine examine les modèles d’épuisement professionnel signalés au Canada, en Amérique du Nord et dans le monde pendant la pandémie.

Leurs recherches se sont concentrées sur les travailleurs hospitaliers, mais le groupe affirme que des problèmes similaires existent dans d’autres domaines de la santé tels que les soins de longue durée et la santé publique.

Le groupe souligne que l’épuisement professionnel était un problème important dans les soins de santé avant la pandémie, mais qu’il a depuis atteint des niveaux qui «représentent une menace pour le maintien d’un personnel de santé fonctionnel».

La recherche montre que les infirmières, les personnes travaillant dans les services de soins intensifs et d’urgence, les femmes, les diplômés récents et les stagiaires sont les plus susceptibles d’épuisement professionnel, ce qui peut amener certaines personnes à quitter leur emploi et contribuer davantage au risque d’épuisement professionnel parmi le personnel restant.

Les conseillers scientifiques estiment que les approches organisationnelles sont plus efficaces pour réduire l’épuisement professionnel que le fait de répondre à chaque cas individuellement.

Leur rapport indique que les organisations devraient s’efforcer de garantir un personnel adéquat, de minimiser les tâches administratives qui ajoutent à la charge de travail, de réduire les heures supplémentaires et les longs quarts de travail et d’éviter de déployer du personnel dans des domaines où ils manquent de formation.

Il recommande également d’attirer plus de nouveaux diplômés et de conserver le personnel actuel avec une compensation financière, en plus de créer des lieux de travail favorables.

L’Ontario a signalé vendredi 573 nouveaux cas de COVID-19 et 10 décès supplémentaires. On compte 154 personnes atteintes de COVID-19 dans les unités de soins intensifs, dont 15 étaient complètement vaccinées.

Un peu moins de 87 % des Ontariens admissibles ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et près de 82 % ont reçu les deux doses.

Vendredi également, la ville de Toronto a annoncé qu’elle exigerait une preuve de vaccination pour toute personne de 12 ans et plus souhaitant participer à des sports organisés en salle à compter du 1er novembre.