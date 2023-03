Un certain calme régnait au point de passage du chemin Roxham

PLATTSBURGH, N.Y. — Le calme régnait samedi matin au passage frontalier du chemin Roxham, au Québec. Seuls quelques journalistes attendaient l’arrivée possible de nouveaux arrivants voulant traverser la frontière canado-américaine afin de demander un statut de réfugié.

L’accord annoncé vendredi entre Ottawa et Washington qui fera des 8900 kilomètres de leur frontière commune un passage officiel et qui conduira au refoulement des demandeurs d’asile qui la traversent notamment au chemin Roxham, au Québec, est entré en vigueur samedi.

Une nouvelle pancarte a été installée pour prévenir les nouveaux arrivants qu’il est dorénavant illégal de franchir la frontière à cet endroit.

«Entrer au Canada ici est illégal. Vous serez arrêté et pourriez être renvoyé aux États-Unis. Les demandeurs d’asile doivent faire leur demande dans le premier pays sûr où ils arrivent», peut-on lire.

Un élu de l’assemblée législative de l’État de New York a exprimé son inquiétude sur les conséquences de la nouvelle entente sur les citoyens américains.

«Ça devient un problème local, car on a un grand flot de gens venant ici, dit Billy Jones. Si on leur nie l’accès [au Canada], où iront-ils? Que feront-ils? D’un point de vue humanitaire, on ne veut pas que ces gens restent coincés à la frontière. Ils ne sont pas souvent préparés aux conditions que nous avons ici.»

—

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.