Un chantier naval est attaqué en Crimée

KYIV, Ukraine — Une attaque ukrainienne contre un chantier naval stratégique tôt mercredi en Crimée annexée par la Russie a blessé 24 personnes, endommagé deux navires en cours de réparation et provoqué un incendie dans l’installation, ont rapporté les autorités russes.

L’attaque contre la ville portuaire de Sébastopol, qui sert de base principale à la flotte russe de la mer Noire, a eu lieu alors que Moscou lançait des drones contre la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine. L’attaque menée avant l’aube a endommagé des infrastructures portuaires et civiles dans le district d’Izmail, non loin de la ville de Crimée, et a blessé sept personnes, dont trois grièvement, a dit le gouverneur Oleh Kiper.

L’armée de l’air ukrainienne a indiqué avoir intercepté 32 des 44 drones de type Shahed lancés sur le pays au cours de la nuit, la plupart d’entre eux étant dirigés vers les parties méridionales de la région d’Odessa.

Les combats se sont déroulés alors que le président russe Vladimir Poutine accueillait le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors d’un sommet qui, selon les États-Unis, pourrait déboucher sur un accord visant à approvisionner en armes les troupes de Moscou en Ukraine, dont les effectifs sont réduits.

M. Kim a offert son soutien total au «combat juste» de la Russie et déclaré que les deux pays étaient parvenus à un accord pour approfondir leur «coopération stratégique et tactique et leur solidarité dans la lutte pour la défense des droits souverains et de la sécurité».

La péninsule de Crimée, que la Russie a annexée en 2014 dans un acte que la plupart des pays du monde considèrent comme illégal, a été une cible fréquente depuis que Poutine a ordonné une invasion à grande échelle de l’Ukraine il y a plus de 18 mois.

Le mois dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour récupérer la Crimée et il a exhorté les alliés internationaux à soutenir cet effort.

Lundi, l’Ukraine a affirmé avoir repris des plateformes stratégiques de forage de gaz et de pétrole dans la mer Noire, dont la Russie s’était emparée en 2015. La Russie avait utilisé ces plateformes pour placer des armes et lancer des hélicoptères, et l’Ukraine a expliqué qu’elles l’aideraient à reconquérir la Crimée.

L’attaque de mercredi contre le chantier naval de Sébastopol semblait être l’une des plus importantes de ces dernières semaines. Le ministère russe de la Défense a annoncé que l’Ukraine avait lancé dix missiles de croisière sur le chantier naval et trois drones sur des navires russes en mer Noire.

Le chantier naval revêt une importance stratégique pour la Russie, car les navires de sa flotte de la mer Noire y sont réparés.

Sept missiles ont été abattus et tous les drones marins ont été détruits, a assuré l’armée russe, mais certains des missiles ont endommagé deux navires qui étaient en réparation sur le chantier naval.

Mikhail Razvozhayev, le gouverneur de Sébastopol nommé par Moscou, a déclaré sur Telegram que l’incendie qui en a résulté a blessé 24 personnes. Il a mis en ligne une photo montrant le chantier naval en flammes et envahi par la fumée.

Le média ukrainien RBC-Ukraine a rapporté, en citant des sources anonymes du renseignement militaire ukrainien, qu’un navire de débarquement amphibie et un sous-marin avaient été endommagés lors de l’attaque. Certains canaux de l’application de messagerie russe ont fait la même affirmation.

Les autorités ukrainiennes n’ont pas fait de commentaire dans l’immédiat. Kyiv a reconnu les attaques passées contre la Crimée, mais a évité de revendiquer la responsabilité des attaques de drones contre Moscou et d’autres régions de la Russie.