Un chef autochtone est déçu de la déclaration du pape François sur les pensionnats

Des dirigeants autochtones expriment leur déception et leur frustration face aux commentaires du pape François qui, selon eux, sont loin de ressembler à des excuses pour le rôle joué par l’Église catholique dans les pensionnats fédéraux.

«Cela fait partie du processus de guérison, alors pourquoi le pape ne peut-il pas contribuer à ce voyage de guérison pour les survivants et leurs familles?», a déclaré lundi à Saskatoon Bobby Cameron, chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, en Saskatchewan.

La première nation Tk’emlups te Secwepec a révélé récemment qu’un radar pénétrant avait détecté ce que l’on croit être les restes de 215 enfants autochtones sur un site de sépultures non marquées à l’ancien pensionnat fédéral de Kamloops, en Colombie-Britannique. Lors de la prière de l’Angélus, dimanche matin place Saint-Pierre, le pape François a dit suivre «avec tristesse les nouvelles en provenance du Canada concernant la découverte choquante des restes de 215 enfants, élèves du pensionnat indien de Kamloops».

«Tout le monde est peiné et attristé, bien sûr, on le sait: maintenant, il est temps de s’excuser», a estimé le chef Cameron. Il rappelle que la découverte à Kamloops avait rouvert des blessures pour de nombreux Autochtones au sein des 74 Premières Nations de la Saskatchewan qu’il représente.

M. Cameron a déclaré que des excuses sincères du pape et un engagement à tenir des registres des pensionnats gérés par l’Église catholique aideraient les survivants et leurs familles à trouver la guérison. Le chef de la Saskatchewan a déclaré que bon nombre des personnes qu’il représente n’aiment pas utiliser le terme «pensionnat» parce que ce mot ne permet pas d’appréhender toute l’expérience horrible que beaucoup ont vécue à l’intérieur de ces murs. «Pour de nombreux survivants, et leurs familles, c’étaient des institutions de torture, d’agressions et de mort.»

Quelque 150 000 enfants des Premières Nations, métis et inuits ont été enlevés de leur famille et amenés de force dans ces pensionnats fédéraux, qui ont fonctionné pendant plus de 120 ans au Canada. Plus de 60 % de ces pensionnats étaient gérés par des membres de l’Église catholique.

Le premier ministre Justin Trudeau a exhorté vendredi l’Église à assumer la responsabilité de son rôle dans les pensionnats. Il a également demandé aux autorités catholiques de publier ses documents sur les pensionnats. M. Trudeau avait vainement demandé au pape, en 2017 à Rome, d’envisager des excuses pour le rôle de l’Église dans les pensionnats.

Deux ans plus tôt, dans son rapport final en 2015, la Commission de vérité et réconciliation avait notamment demandé au pape, «dans un délai d’un an», de présenter «au nom de l’Église catholique romaine des excuses aux survivants, à leurs familles ainsi qu’aux collectivités concernées pour les mauvais traitements sur les plans spirituel, culturel, émotionnel, physique et sexuel» que les enfants avaient subis dans ces pensionnats. La Commission demandait en fait des excuses semblables à celles faites par le pape Benoît XVI en 2010 aux Irlandais qui avaient été victimes de sévices aux mains de membres de l’Église catholique.