Un chef autochtone refuse le cadeau de réconciliation de la police de Vancouver

BELLA BELLA, C.-B. — Une cérémonie autochtone destinée à panser les plaies après une intervention policière musclée il y a trois ans a plutôt donné lieu à des allégations de racisme systémique à l’endroit du Service de police de Vancouver.

Deux policiers de Vancouver qui avaient arrêté et passé les menottes à un homme et à sa petite-fille de 12 ans ne se sont pas présentés à la cérémonie d’excuses dans la communauté de la première nation Heiltsuk, à Bella Bella — une absence qui a profondément choqué les dirigeants autochtones et la communauté.

Au cours d’une cérémonie de cinq heures, lundi soir, le chef héréditaire Frank Brown a traversé le sol recouvert de sable et a redonné le cadeau qu’il avait reçu plus tôt du chef de la police de Vancouver, Adam Palmer.

La foule a applaudi lorsque M. Brown a expliqué au chef de police et aux membres de la Commission municipale de police de Vancouver que la communauté ne pouvait pas accepter le cadeau d’une organisation qui tolère le racisme et qui ne tient pas les individus responsables de leurs actes.

Le chef Brown a déclaré que les tensions pendant la cérémonie de guérison avaient été provoquées par la décision des deux policiers en cause de ne pas venir s’excuser en personne auprès de Maxwell Johnson et de sa famille, afin de les aider à se remettre des arrestations injustifiées il y a trois ans.

La participation de la Police de Vancouver à la cérémonie d’excuses était l’une des nombreuses conditions du règlement de la poursuite en matière de droits de la personne déposée par M. Johnson plus tôt cette année contre la Commission de police de Vancouver.