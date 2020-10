Un chercheur de l’Alberta et deux américains reçoivent le prix Nobel de médecine

STOCKHOLM — Le scientifique britannique Michael Houghton, qui travaille à l’Université de l’Alberta, et les Américains Harvey J. Alter et Charles M. Rice ont reçu lundi le prix Nobel de médecine ou de physiologie pour la découverte du virus de l’hépatite C.

En annonçant le prix à Stockholm, le Comité Nobel a noté que le travail des hommes avait identifié une source majeure d’hépatite à diffusion hématogène qui ne pouvait pas être expliquée par les virus des hépatites A et B précédemment découverts. Leur travail, qui remonte aux années 1970 et 1980, a contribué à sauver des millions de vies, a-t-il déclaré.

«Grâce à leur découverte, des tests sanguins très sensibles pour le virus sont désormais disponibles et ceux-ci ont essentiellement éliminé l’hépatite post-transfusionnelle dans de nombreuses régions du monde, améliorant considérablement la santé mondiale», a déclaré le comité.

«Leur découverte a également permis le développement rapide de médicaments antiviraux dirigés contre l’hépatite C», a-t-il ajouté. «Pour la première fois de l’Histoire, la maladie peut maintenant être guérie, ce qui suscite l’espoir d’éradiquer le virus de l’hépatite C dans la population mondiale.»

Michael Houghton est directeur du Li Ka Shing Applied Virology Institute de l’Université de l’Alberta.

Le virus de l’hépatite C est une source majeure de maladie du foie qui touche des millions de personnes dans le monde.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’il y a plus de 70 millions de cas d’hépatite C dans le monde et 400 000 décès chaque année. La maladie est chronique et une cause majeure de cancer du foie et de cirrhose nécessitant des greffes de foie.

John McLauchlan, professeur d’hépatite virale à l’Université de Glasgow, a qualifié les trois lauréats de «pionniers» et a déclaré que leur découverte avait rendu possible l’élimination de la maladie dans le monde. En 2016, l’OMS a publié une stratégie pour éradiquer la maladie d’ici 2030.

«Ce serait la première fois que nous pourrions contrôler une infection virale en utilisant uniquement des médicaments», a déclaré John McLauchlan.

«Le seul problème est d’acheminer les médicaments aux personnes et aux endroits où elles en ont désespérément besoin», a-t-il dit, ajoutant que la maladie frappe principalement les populations stigmatisées comme les consommateurs de drogue et les pauvres.

Harvey J. Alter, né en 1935 à New York, a effectué ses études primées aux National Institutes of Health des États-Unis à Bethesda, où il travaille toujours, a déclaré le comité. Charles M.Rice, née en 1952 à Sacramento, en Californie, a travaillé sur l’hépatite à l’Université de Washington à Saint-Louis et travaille maintenant à l’Université Rockefeller de New York. Michael Houghton, né en Grande-Bretagne en 1950, a étudié à la Chiron Corporation en Californie avant de rejoindre l’Université de l’Alberta à Edmonton.

Le prix de la médecine a revêtu une importance particulière cette année en raison de la pandémie de coronavirus, qui a souligné l’importance de la recherche médicale pour les sociétés et les économies du monde entier.

Will Irving, virologue à l’Université de Nottingham, a déclaré que l’identification de l’hépatite C avait été le «Saint Graal» en médecine.

«Après la découverte des hépatites A et B dans les années 1970, il était clair qu’il y avait encore au moins un autre virus ou plus qui causait des lésions hépatiques», a-t-il déclaré.

Patrik Ernfors, membre du comité Nobel, a établi un parallèle entre le prix de cette année et la précipitation actuelle de millions de scientifiques du monde entier pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

«La première chose que vous devez faire est d’identifier le virus responsable», a-t-il déclaré aux journalistes. «Et une fois que cela a été fait, c’est, en soi, le point de départ pour le développement de médicaments pour traiter la maladie et aussi pour développer des vaccins contre ce trouble.»

Contrairement à l’hépatite A, qui se transmet par la nourriture ou l’eau et provoque une infection aiguë qui peut durer quelques semaines, les hépatites B et C sont transmises par le sang.

Le scientifique américain Baruch Blumberg a découvert le virus de l’hépatite B en 1967 et a reçu le prix Nobel de médecine en 1976, mais cela n’expliquait pas tous les cas d’hépatite chronique, une maladie qui devenait de plus en plus courante même chez des personnes apparemment en bonne santé qui avaient reçu ou donné du sang.

«Avant la découverte du virus de l’hépatite C, c’était un peu comme jouer à la roulette russe de se faire transfuser du sang», a déclaré Nils-Goran Larsson, membre du comité Nobel.

Harvey J. Alter travaillait aux National Institutes of Health des États-Unis lorsqu’il a découvert que le plasma de patients non atteints d’hépatite B pouvait également transmettre la maladie.

«La percée a eu lieu en 1989, lorsque Michael Houghton et ses collègues travaillant chez Chiron Corporation ont utilisé une combinaison de techniques basées sur la biologie moléculaire et l’immunologie pour cloner le virus», a déclaré Gunilla Karlsson-Hedestam, membre du comité Nobel.

Plus tard, Charles M. Rice a confirmé qu’un virus de l’hépatite cloné seul pouvait provoquer une infection persistante chez les chimpanzés et reproduire la maladie observée chez l’homme.

Le virus de l’hépatite C appartient à un groupe connu sous le nom de flavivirus qui comprend également le virus du Nil occidental, le virus de la dengue et le virus de la fièvre jaune.

Thomas Perlmann, le secrétaire général du Comité Nobel, a réussi lundi à atteindre deux des lauréats, Harvey J. Alter et Charles M.Rice.

«J’ai dû appeler plusieurs fois avant qu’ils ne répondent», a-t-il dit. «Ils semblaient très surpris et très, très heureux.»

Graham Foster, professeur d’hépatologie à l’Université Queen Mary, a déclaré que la découverte de l’hépatite C avait empêché des millions de personnes de tomber malades ou de mourir de la maladie ou d’autres problèmes hépatiques et que l’attribution du prix Nobel à Alter, Houghton et Rice était très bien méritée.

Graham Foster a déclaré que la découverte avait eu des impacts importants dans des pays en développement, comme l’Égypte et le Pakistan, où des millions de personnes ont été infectées via du matériel médical ou des procédures contaminées, et dans des pays développés comme les États-Unis, où l’approvisionnement en sang lui-même était souvent contaminé.

«Cette découverte a permis une transfusion sanguine sûre et elle a permis le développement rapide de traitements contre l’hépatite C», a déclaré Graham Foster. «Nous sommes maintenant dans une position où nous avons des médicaments efficaces à 96% si vous prenez une pilule pendant huit semaines.»

Le comité Nobel reconnaît souvent la science fondamentale qui a jeté les bases d’applications pratiques couramment utilisées aujourd’hui.

«Il faut du temps avant de voir à quel point une découverte est bénéfique», a déclaré Thomas Perlmann. «Bien sûr, ces tests sérologiques existent depuis un certain temps, mais les médicaments antiviraux qui ont émergé à la suite de cette découverte significative sont beaucoup plus récents.»

Le prestigieux prix Nobel s’accompagne d’une médaille d’or et d’un prix en argent de 10 millions de couronnes suédoises (plus de 1 118 000 USD), grâce à un legs laissé il y a 124 ans par le créateur du prix, l’inventeur suédois Alfred Nobel.

Le prix de médecine de lundi est le premier des six prix de cette année annoncés jusqu’au 12 octobre. Les autres prix récompensent un travail exceptionnel dans les domaines de la physique, de la chimie, de la littérature, de la paix et de l’économie.