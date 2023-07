Un cheval euthanasié au Stampede de Calgary après s’être blessé

CALGARY — Un cheval a été euthanasié au Stampede de Calgary après s’être blessé lors d’une course de chariots.

Le Stampede de Calgary a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel qu’un cheval de l’équipe de Kris Molle s’était blessé lors de la septième manche des courses de chariots vendredi.

La déclaration indique que des soins médicaux ont été immédiatement prodigués et qu’après une évaluation, le vétérinaire a pris la décision humaine d’euthanasier le cheval.

Jozef Mihaly, un spectateur qui se trouvait dans l’estrade et a été témoin de l’incident, a raconté que le cheval avait semblé tomber après que le chariot a franchi la ligne d’arrivée.

L’année dernière, le Stampede a introduit de nouvelles mesures de sécurité pour les chevaux, notamment la réduction du nombre de wagons à trois contre quatre sur la piste pour chaque manche.

Six chevaux sont morts en 2019, ce qui a conduit des groupes de défense des droits des animaux à s’inquiéter des chevaux qui souffrent de pattes fracturées, de dos cassés et de crises cardiaques.

«Une fois qu’ils ont passé la ligne d’arrivée, ils ralentissaient dans un processus, et c’est là que le cheval est tombé. Ils étaient pratiquement arrêtés à ce moment-là», a déclaré M. Mihaly, qui vit à Red Deer, en Alberta, et visitait le Stampede entre amis vendredi.

«Le cheval n’a pas été traîné ou quoi que ce soit. Il s’est juste effondré.»

M. Mihaly a dit qu’une équipe de personnes s’est précipitée et a couvert la zone à l’abri des regards avec des bâches. Un transporteur a été amené, a-t-il dit, et l’animal a été déplacé hors de la piste, tout en restant sous le couvert de bâches.

Un cheval est également mort lors d’une course de chariots roulants au Stampede de Calgary l’an dernier. Il n’y a pas eu de courses de chariots en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

Les courses de chariots sont un spectacle de soirée pendant les dix jours du Stampede, qui se termine dimanche. Les foules regardent chaque soir les chariots tirés par des chevaux qui s’élancent autour d’une piste de terre battue, accompagnés de cavaliers.

Selon une mention sur le site Web de la World Professional Chuckwagon Association (WPCA), M. Molle, qui vit à Chauvin, en Alberta, a passé neuf ans sur le circuit de la Canadian Professional Chuckwagon Association avant de passer au Pro Tour de la WPCA en 2021.

Le site indique qu’il est maréchal-ferrant et dentiste équin certifié et qu’il a commencé à conduire des chars à poney à l’âge de 14 ans.

M. Mihaly a déclaré que lui et ses compagnons ont eu une discussion sur les valeurs des courses de chariots sur le chemin du retour à Red Deer vendredi soir, et il a dit qu’il n’assisterait plus jamais à une telle course.

«Je ne comprends pas ce qu’il y a à gagner à ce stade, juste pour le pur divertissement, a déclaré M. Mihaly. Cela a définitivement marqué mon expérience du Stampede.»