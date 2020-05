Un cinquième homme arrêté en lien avec l’enlèvement d’un adolescent en mars

TORONTO — La police de Toronto dit avoir arrêté un cinquième suspect en lien avec l’enlèvement d’un adolescent en mars.

Les policiers affirment que l’homme âgé de 29 ans s’est lui-même rendu aux autorités après que les enquêteurs eurent annoncé quatre arrestations dans ce dossier, jeudi.

Les enquêteurs soutiennent que le garçon âgé de 14 ans a été kidnappé parce que son demi-frère avait volé une quantité importante de cocaïne.

Il a été retrouvé — secoué, mais en bonne santé — 36 heures après son enlèvement, le mois dernier.

L’enquête se poursuit, et 31 accusations ont été portées jusqu’à maintenant dans cette affaire, notamment pour enlèvement et demande de rançon, séquestration, incendie criminel, profération de menaces et complot en vue de commettre un acte criminel.