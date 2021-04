Un citoyen russe est arrêté pour pornographie aux Émirats arabes unis

DUBAÏ, Émirats arabes unis — La police de Dubaï a arrêté un citoyen russe pour avoir filmé plusieurs femmes nues sur le balcon d’un gratte-ciel de la ville, a annoncé un diplomate russe mardi, après que la vidéo soit devenue virale.

Plus d’une dizaine d’étrangères qui avaient participé au tournage ont aussi été arrêtées, mais seul le photographe était un citoyen russe, a dit à l’Associated Press le vice-consul russe à Dubaï, Ivan Gubanov.

Le nom du photographe n’a pas été rendu public et on ne connaît pas la nationalité des femmes. M. Gubanov a renvoyé toutes les autres questions à la police de Dubaï, qui n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Plus tôt cette semaine, la police de Dubaï avait annoncé l’arrestation de plusieurs personnes pour débauche en lien avec cette vidéo qui montre plusieurs femmes nues, en plein jour, sur un balcon qui surplombe le quartier huppé de Marina.

Les images ont suscité un émoi aux Émirats arabes unis, une fédération de sept cheikats dont les règles très strictes concernant le comportement public sont basées sur la loi islamique.

Toute contravention à la loi émiratie sur la décence publique, ce qui inclut la nudité et d’autres «comportements indécents», est passible de six mois de prison et d’une amende de 1700 $ CAN. Le partage de matériel pornographique est aussi passible d’une peine de prison et de lourdes amendes. La majorité des compagnies publiques de télécommunications bloquent l’accès aux sites pornographiques.

Les étrangers représentent environ 90 % des quelque neuf millions d’habitants des Émirats arabes unis. Certains se sont déjà retrouvés en prison pour leurs commentaires en ligne ou encore pour des gestes anodins en Occident, comme s’embrasser en public.

– Par The Associated Press