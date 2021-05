Un comité de l’ONU enquête sur le traitement des pêcheurs mi’kmaq au Canada

HALIFAX — Le Canada devrait répondre à un comité des Nations unies examinant la protection de pêcheurs mi’kmaq contre la violence raciste, même si l’indépendance des membres du comité peut être remise en question, a déclaré un ancien enquêteur des droits de la personne.

John Packer, qui a mené des enquêtes sur les droits de la personne pour les Nations unies et qui est professeur de droit à l’Université d’Ottawa, a déclaré que le gouvernement fédéral devrait répondre aux questions concernant la violence infligée à la Première Nation Sipekne’katik lors d’une pêche de homard l’automne dernier, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Une lettre du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale inclut des allégations selon lesquelles le Canada «n’a pas pris les mesures appropriées pour empêcher ces actes de violence et pour protéger les pêcheurs et leurs propriétés contre le vandalisme», et que les droits issus de traités ont été violés.

Une porte-parole du ministère fédéral des Pêches a déclaré vendredi dans un texte que le gouvernement fédéral examinait la lettre du comité des Nations unies et «répondrait directement à l’enquête».

M. Packer, directeur du Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne de l’université, a déclaré que si le groupe conclut que le Canada a violé les termes d’une convention qui vise à éliminer le racisme, «cela nuit à la crédibilité du Canada», même si les conclusions ne sont pas juridiquement contraignantes.

Cependant, M. Packer a également souligné que l’affirmation du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale selon laquelle ses 18 membres sont tous des experts indépendants peut être débattue.

Il a déclaré dans une entrevue, mardi, que si les pays démocratiques recherchent souvent d’éminents universitaires ou juristes comme volontaires pour siéger au comité, certains États «choisissent des personnes (…) pour servir leurs intérêts».

Il a donné l’exemple du curriculum vitae de l’actuelle présidente du comité, Yanduan Li, qui a signé la lettre au Canada. Elle est diplomate de carrière pour la Chine.

«La question est de savoir si cette personne agit en tant qu’experte indépendante», a noté M. Packer. Le curriculum vitae de Mme Li indique également qu’elle a un diplôme en droit obtenu aux États-Unis.

Les commentaires de M. Packer ont été transmis à Mme Li et à un membre du comité qui s’occupe des relations avec les médias, mais la présidente n’avait pas répondu au moment de la publication.

Marc Bossuyt, membre belge du comité des Nations unies, a déclaré mardi lors d’un entretien téléphonique que Mme Li remplissait son rôle de présidente en signant la lettre au Canada, mais qu’elle n’avait aucune implication directe dans sa rédaction. M. Bossuyt, actuellement vice-président, a noté que différentes régions du monde se relaient à la barre du comité.

«Elle est une experte indépendante (et n’agit) pas au nom du gouvernement (de la Chine)», a-t-il assuré.

L’ancien professeur de droit international à l’Université d’Anvers et juge à la Cour constitutionnelle de Belgique a déclaré qu’un groupe de travail de cinq membres s’occupait de la plainte contre le Canada. Il a dit que le sous-comité ferait des recommandations, «et généralement, le comité plus large acceptera ce qui est proposé par ce groupe de travail.»

La Première Nation mi’kmaq a soutenu qu’elle a le droit de pêcher pour «gagner sa vie modérément» quand et où les membres le souhaitent, en se fondant sur une décision historique de la Cour suprême rendue en 1999. La cour a par la suite clarifié cette décision pour dire qu’Ottawa pouvait réglementer le droit issu de traité à des fins de conservation, notamment.

Après avoir lancé une pêche autogérée l’automne dernier, les membres de la bande ont été victimes de violence de la part de résidants non autochtones, ce qui a entraîné la destruction d’un vivier de homard et l’incendie de la fourgonnette d’un membre de la bande dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.