Un comité des Communes discute vendredi de la panne chez Rogers Communications

OTTAWA — Les membres du Comité permanent de l’industrie et de la technologie de la Chambre des communes doivent se réunir ce vendredi pour discuter de l’ouverture d’une enquête sur la panne de Rogers Communications survenue il y a une semaine.

La panne de vendredi dernier a duré plus de 15 heures, affectant les utilisateurs mobiles et de l’Internet, mettant hors service les guichets automatiques, fermant le système de paiement Interac et empêchant les appels aux services 911 dans certaines villes canadiennes.

Après avoir qualifié la panne d’inacceptable, le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a demandé aux principales entreprises de télécommunications du pays de conclure des accords sur l’itinérance d’urgence, l’entraide pendant les pannes et un protocole de communication pour mieux informer les Canadiens en cas d’urgence.

Le régulateur des télécommunications, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), enquête également sur la panne de Rogers.

La députée du Parti conservateur (PCC) et ancienne porte-parole en matière d’industrie, Michelle Rempel Garner, a écrit au comité la semaine dernière pour lui demander de tenir une réunion d’urgence. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a également demandé que Rogers, Interac et le ministre Champagne se présentent devant le comité.

