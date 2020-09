Un complotiste tente d’intimider Jagmeet Singh et s’en prend à un journaliste

MONTRÉAL — L’individu qui a tenté de procéder à «l’arrestation citoyenne» du journaliste de Radio-Canada Daniel Thibeault jeudi apparaît également dans une vidéo où il intimide le chef néo-démocrate Jagmeet Singh et une autre où il tente de rencontrer Justin Trudeau.

La vidéo a été mise en ligne vendredi après-midi sur la page Facebook du groupe The Canadian Revolution, qui s’oppose aux mesures sanitaires et qui demande que «tous les politiciens démissionnent».

On aperçoit Brian Kidder, figure emblématique du groupe complotiste, s’approcher de Jagmeet Singh dans une rue d’Ottawa, près du Parlement. Le leader du Nouveau Parti démocratique déambule sans escorte, une mallette à la main.

Brian Kidder suit le politicien et lui parle pendant deux minutes, à un mètre de distance. Un homme et une femme accompagnent Brian Kidder et filment son intervention.

Le titre de la vidéo est: «Brian Kidder donne une chance de plus à Jagmeet Singh. C’est la deuxième fois qu’il discute de son cas avec lui.»

Une partie importante de la vidéo est inaudible, mais à un certain moment, on entend Brian Kidder demander au leader du NPD: «Les travailleurs ne veulent rien dire pour toi?» L’individu semble faire référence à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Vers la fin de l’enregistrement, Brian Kidder demande à ses deux comparses: «Est-ce que je devrais le relâcher?», avant d’ajouter: «On se reverra pour une autre danse.»

La vidéo se termine lorsque Jagmeet Singh, imperturbable, arrive à l’entrée du Parlement.

Juste avant la fin de l’enregistrement, l’homme qui filme la scène fait part de sa déception à Brian Kidder, pour ne pas avoir procédé à l’arrestation du chef néo-démocrate.

Le directeur des communications du NPD a déclaré que le parti avait contacté le Service de protection parlementaire concernant cet incident, mais «au-delà de ça, nous n’avons rien à ajouter».

George Soule a confirmé que l’incident s’était produit vendredi.

Le même individu s’en prend à un journaliste

Jeudi soir, The Canadian Revolution avait publié une vidéo dans laquelle on voit le même individu tenter de procéder à «l’arrestation citoyenne» du correspondant parlementaire Daniel Thibeault, de Radio-Canada.

Selon le récit publié sur le site de Radio-Canada, le journaliste et animateur marchait avec sa femme lorsque l’individu lui a barré la route, l’a heurté et a tenté de l’agripper. Dans la vidéo, on aperçoit Daniel Thibeault dire: «C’est assez. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas.»

Arrivé à l’entrée de l’édifice qui abrite les bureaux de Radio-Canada, Brian Kidder bloque le passage à M. Thibeault. La femme de celui-ci signale à l’individu qu’elle appelle la police, avant que la vidéo se termine.

Dans un article publié par la société d’État, Marc Pichette, directeur de la promotion et des relations publiques du diffuseur public, a déclaré «qu’une plainte sera déposée à la police en lien avec cette affaire».

Dans un échange avec La Presse Canadienne, la police d’Ottawa a indiqué qu’un homme avait été arrêté jeudi vers 16h30 à l’angle des rues Sparks et O’Connor par le Service de protection parlementaire (SPP).

«Suite à cette arrestation, le SPP a communiqué avec la police d’Ottawa et transféré sa garde à nos agents. L’homme a ensuite été relâché, sans accusation», a ajouté une porte-parole de la police, en précisant qu’elle ne pouvait identifier «ni les victimes ou les personnes qui portent plainte».

Selon ce qu’indique le commentaire accompagnant la vidéo sur la page Facebook du groupe The Canadian Revolution, Brian Kidder souhaitait procéder à «l’arrestation citoyenne» du député bloquiste Mario Beaulieu, mais il s’est trompé d’individu.

La Presse Canadienne n’a pas été en mesure de déterminer si l’altercation entre Brian Kidder et le journaliste avait eu lieu avant ou après sa rencontre avec Jagmeet Singh.

Dans une autre vidéo publiée vendredi sur la page du même groupe, on voit Brian Kidder en train de parler à une personne par l’entremise d’un interphone à la porte d’un édifice. La personne qui enregistre la vidéo indique qu’il s’agit de l’entrée du Bureau du Conseil privé.

Brian Kidder demande alors si «Justin Trudeau peut sortir pour aller jouer à la police et au voleur». La réponse de l’interlocuteur est inaudible et Brian Kidder dit: «On se revoit bientôt», avant de partir.

Les journalistes, ennemis du peuple

Sur son site internet, The Canadian Revolution demande que «le premier ministre du Canada et tous les représentants élus et choisis, qui sont coupables de crimes et de trahison contre le peuple canadien, démissionnent».

Le site du groupe héberge des vidéos où des activistes insultent et intimident à répétition des journalistes pendant leur travail, les accusant de détruire le pays et de mentir. Selon plusieurs intervenants dans ces vidéos, les médias traditionnels sont les ennemis de la nation et «protègent le fascisme».

Dans une des vidéos, des «journalistes citoyens» qui se présentent comme les «vrais médias» s’en prennent à un journaliste de CTV devant le parlement, lui demandent s’il participe à des orgies avec des enfants et font référence aux éléments de la théorie du mouvement QAnon.

QAnon prétend que Donald Trump a été désigné pour sauver la planète et faire emprisonner les membres d’un réseau de pédophiles dirigé par «la cabale», dont feraient partie plusieurs politiciens, célébrités et membres des médias qui ne partagent pas les points de vue du président américain.

Les «arrestations citoyennes» font partie des tactiques véhiculées par des adeptes de QAnon pour «lever le voile» sur le prétendu grand complot pédosataniste.

Les théories de QAnon sont apparues dans les recoins les plus sombres d’internet vers la fin de 2017. Elles s’appuient sur les publications alléguées d’un fonctionnaire anonyme de haut rang connu sous le nom de «Q» qui aurait levé le voile sur «l’État profond» à Washington supposément lié au satanisme, à la pédophilie et même au cannibalisme.