Un compositeur tué par un ours dans le Grand Nord canadien

YELLOWKNIFE — Un compositeur canadien qui résidait en France a été tué alors qu’il travaillait dans les Territoires du Nord-Ouest.

Selon les médias français, Julien Gauthier a été attaqué la semaine dernière par un ours.

La Gendarmerie royale du Canada n’a pas dévoilé le nom de la victime, mais a déclaré que le corps d’un homme avait été retrouvé vendredi à la suite d’une attaque d’ours près de Tulita, le long du fleuve Mackenzie.

L’Orchestre symphonique de Bretagne, dans le nord-ouest de la France, a publié sur Facebook une déclaration annonçant la mort de son artiste associé.

L’orchestre a précisé que Julien Gauthier recueillait des sons dans la région éloignée et voyageait avec une chercheuse rencontrée en Antarctique.

La publication explique que M. Gauthier voulait utiliser la musique pour montrer son amour et son respect pour la nature.

«Son œuvre était fidèle à son esprit curieux, humble devant la vaste puissance et beauté de la nature», a écrit Marc Feldman, le directeur de l’orchestre, dans la publication.

«Je suis extrêmement heureux d’avoir connu Julien, a-t-il ajouté. Il m’a apporté un sens de l’aventure, de l’émerveillement et d’une intelligence rare. Il va me manquer terriblement. On avait encore tellement de chemin à parcourir ensemble.»

Un page web de Julien Gauthier indique qu’il a également enseigné la musique au Conservatoire de Gennevilliers et a travaillé avec le Philharmonique de Paris.