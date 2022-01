Un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté un arbre à Montréal

MONTRÉAL — Un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté un arbre vendredi soir dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

Selon les informations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le véhicule circulait en direction nord sur la rue Saint-Donat, près de la rue Vincent-Piette, au moment où il est entré en collision avec l’arbre.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal ont été appelés en renfort afin d’extirper les deux personnes à bord du véhicule, selon les informations du SPVM.

«Le conducteur a été transporté dans un centre hospitalier pour y soigner des blessures sérieuses qui ne mettraient toutefois pas sa vie en danger. Le passager, quant à lui, a été transporté dans un centre hospitalier (…) dans un état critique.», a déclaré une porte-parole du SPVM, Véronique Comtois.

Des enquêteurs ont été dépêchés sur place afin de comprendre et de mettre en lumière les causes et les circonstances entourant la collision.