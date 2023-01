Un conducteur de 26 ans décède dans une collision avec un tracteur-chargeur à Amos

AMOS, Qc — Un véhicule a percuté un tracteur-chargeur lundi soir sur route 109, à Amos, en Abitibi-Témiscamingue. Le conducteur de la voiture n’a pas survécu à l’accident.

La collision s’est produite vers 19h sur la route 109 près de la rue Germain. Pour une raison encore inconnue, le conducteur aurait dévié de sa voie pour entrer en collision avec un tracteur-chargeur qui circulait en sens inverse.

«L’homme de 26 ans a été transporté au centre hospitalier où malheureusement son décès a été constaté», a indiqué une porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Catherine Bernard.

Un enquêteur spécialisé en collision a été analyser la scène afin d’éclaircir les causes et circonstances entourant l’accident. La distraction pourrait être en cause, les enquêteurs de la SQ étudient cette hypothèse.

La route 109 est actuellement fermée à la hauteur de la rue Germain dans les deux directions.