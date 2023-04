Un conducteur lutte pour sa vie après une sortie de route à Adstock

ADSTOCK — Un homme a été gravement blessé dans une sortie de route survenue à Adstock, dans la région de Chaudière-Appalaches, jeudi soir.

L’accident a eu lieu vers 18h30 sur la route 269 près du rang McCutcheon.

Seul à bord de son véhicule, le conducteur a perdu la maîtrise de celui-ci et aurait percuté un arbre, selon la Sûreté du Québec (SQ).

L’automobiliste, dont on ignore pour le moment l’âge, a été grièvement blessé et on craindrait pour sa vie, a indiqué la SQ.

Un enquêteur s’est rendu sur place afin d’analyser la cause et les circonstances entourant la collision. La circulation se fait actuellement en alternance sur la route 269.