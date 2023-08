Un conseiller de camp à Mississauga accusé d’agression sexuelle

Un conseiller de camp à Mississauga, en Ontario, qui a été accusé plus tôt ce mois-ci d’avoir filmé un enfant déshabillé dans les toilettes, a été inculpé d’autres infractions criminelles cette semaine après que la police a identifié un total de 22 enfants victimes.

La police régionale de Peel a déclaré qu’un enfant de six ans avait été filmé entre décembre et juillet dans les toilettes du camp de jour MC dans le secteur de Lakeshore Est et de la rue Hurontario à Mississauga.

Alexander Clarke, âgé de 26 ans, a été arrêté le 2 août et accusé de voyeurisme, de possession de pornographie juvénile, de production de pornographie juvénile et de mise à disposition de pornographie juvénile.

La police a déclaré que Clarke était bénévole comme conseiller au camp de Mississauga depuis juin 2018.

D’autres victimes ont été identifiées et la police a déclaré que Clarke avait de nouveau été arrêté lundi et inculpé de sept chefs d’agression sexuelle, de sept chefs de contacts sexuels et de 11 chefs de production de pornographie juvénile, entre autres chefs d’accusation.

Selon la police, un total de 22 enfants victimes qui étaient inscrits au camp entre août 2022 et août 2023 ont été identifiés et les enquêteurs pensent qu’il pourrait y avoir plus de victimes.