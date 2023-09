Un contrôle routier en N.-É. mène à une importante saisie de cocaïne aux États-Unis

HALIFAX — L’image valait mille mots: une table remplie de drogue et d’argent liquide a été placée devant les journalistes mardi en Nouvelle-Écosse pour expliquer comment un simple contrôle routier en mai dernier a mené à une importante saisie de cocaïne aux États-Unis quelques mois plus tard.

Lors d’une conférence de presse, le surintendant de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Jason Popik a expliqué que l’interception d’un véhicule qui entrait en Nouvelle-Écosse le 26 mai dernier a aidé les enquêteurs à retracer un système d’importation de drogue «sophistiqué» vers l’Ontario et Buffalo, dans l’État de New York.

À la suite d’un signalement de la GRC, des agents du département des enquêtes de la sécurité intérieure de Buffalo ont arrêté un suspect dans l’État de New York le 10 août et ont saisi 433 kilogrammes de cocaïne dans le camion qu’il conduisait en direction de l’Ontario.

L’agent spécial américain Matthew J. Scarpino a profité de l’occasion pour annoncer que son équipe avait accusé Ahmed El Kady, un homme âgé de 37 ans de Hamilton, de possession avec intention de distribuer de la cocaïne et de complot en vue de distribuer de la cocaïne.

M. Scarpino a souligné qu’il s’agissait de «la plus grande saisie de cocaïne jamais réalisée dans l’ouest de l’État de New York» et qu’elle a perturbé une importante ligne de transport de drogue vers la côte est.

L’agent de la GRC Chad Morrison a affirmé que 40 kilogrammes de cocaïne ont aussi été saisis lors du contrôle routier qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse en mai, alors que le véhicule devait se rendre chez des revendeurs à Halifax.

Le 1er septembre, des agents de la GRC ont également exécuté plusieurs mandats de perquisition à Halifax et arrêté quatre personnes, qui font maintenant face à de nombreuses accusations liées à la drogue, notamment pour participation aux activités d’une organisation criminelle.

Les enquêteurs ont saisi quatre kilogrammes de cocaïne lors de cette opération, ainsi qu’environ 170 000 $ en espèces, environ 120 000 $ en lingots d’argent, plusieurs appareils électroniques et six véhicules.

À l’exception d’El Kady, qui reste détenu aux États-Unis, toutes les personnes arrêtées ont été libérées et comparaîtront devant le tribunal à une date ultérieure.