Un coroner recommande l’installation d’une barrière antisuicide sur le pont Champlain

MONTRÉAL — Un coroner recommande que la piste cyclable sur le pont Samuel-De Champlain, d’où un homme a sauté en mai dernier, soit dotée d’une barrière de prévention du suicide, à l’instar du pont Jacques-Cartier.

Dans son rapport publié le 5 janvier dernier, le docteur Jean E. Brochu estime qu’il devrait être impossible d’escalader la barrière actuelle qui borde la piste cyclable sur le nouveau pont montréalais.

Le coroner Brochu suggère à cet égard comme modèle la clôture antisuicide installée en 2004 sur le pont Jacques-Cartier. Cette barrière, en forme de «J» inversé, ne peut pas être aisément franchie pour sauter dans le vide.

Le rapport du coroner Brochu indique qu’Erik Bouton, âgé de 38 ans, de Brossard, a été aperçu par un surveillant du pont dans la nuit du 22 mai 2022, «debout et immobile» sur la piste cyclable, deux minutes avant que l’homme ne saute dans le vide.

M. Bouton est mort sur la route 132, une vingtaine de mètres plus bas.

Le coroner recommande donc au propriétaire du pont, Infrastructure Canada, et à son gestionnaire, Les ponts Jacques Cartier et Champlain, de rendre plus sécuritaire cette piste cyclable, comme on l’avait fait il y a vingt ans au pont Jacques-Cartier, à la suite justement d’une recommandation d’un coroner qui avait enquêté sur plusieurs suicides.

«Lorsqu’on compare la structure [du pont Samuel-de-Champlain] avec celle qui a été installée il y a plusieurs années sur le pont Jacques-Cartier (…) on comprend que celle-ci est beaucoup plus difficile, voire impossible, à escalader», conclut le coroner dans son rapport.

