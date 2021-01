Un corps a été retrouvé sur le rivage dans le comté de Digby, rapporte la GRC

CENTRAL GROVE, N.-É. — Le médecin légiste en chef de la Nouvelle-Écosse tente d’identifier des restes humains trouvés le long de la côte du comté de Digby.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le corps a été trouvé près de l’eau par un passant qui marchait le long de la côte près de la communauté de Central Grove, vendredi vers 13 h 30.

La GRC a précisé qu’il s’agissait des restes humains d’un homme adulte et que le médecin légiste tentait de déterminer la cause et les circonstances de son décès.

Aucun autre détail n’a été publié.