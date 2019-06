Un corps est repêché dans les eaux de la rivière à Pont-Rouge

PONT-ROUGE, Qc — Un corps a été repêché vendredi matin dans les eaux de la rivière, à Pont-Rouge, et tout porte à croire qu’il s’agit de celui du jeune homme de 23 ans disparu dans le secteur samedi dernier, selon la Sûreté du Québec (SQ).

Une porte-parole de la SQ, Marie-Pier Lorrain, a toutefois précisé que l’identification formelle n’a pas encore été effectuée.

Le jeune homme disparu se trouvait avec un ami dans le secteur dit «des Galets» de la Promenade Jacques-Cartier, samedi, lorsqu’il a sauté à l’eau, vers 13h, sans remonter à la surface.

Le drame est survenu à un endroit qui est interdit à la baignade.

Selon Mme Lorrain, deux bénévoles qui donnaient un coup de main pour les recherches ont fait la découverte du corps dans la rivière. Ils ont aussitôt contacté les services d’urgence, qui se sont rendus sur place. La porte-parole a souligné que la sortie du corps avait été ardue étant donné que l’endroit était difficile d’accès. C’est finalement l’hélicoptère de la SQ qui a pu sortir la victime.

Mme Lorrain a également assuré que la SQ avait fait tout en son pouvoir pour retrouver le corps de la victime, les proches ayant reproché à la police de ne pas les soutenir suffisamment dans les recherches.

«On comprend leur détresse, leur situation, les gens sont émotifs, c’est normal, on voudrait que ça aille plus vite et on les comprend. C’est un événement qui est triste et on les comprend de vouloir retrouver le plus rapidement possible leur proche, c’est tout à fait normal», a-t-elle indiqué.

«Par contre, nous on était présent sur le terrain. On a toujours été présent, les recherches étaient faites du matin au soir avec nos différentes équipes, il y avait un poste de commandement mobile qui était présent sur place, le service de l’hélicoptère est sorti à plusieurs reprises pour tenter de vérifier les endroits du haut des airs. On a les plongeurs, on a plusieurs équipes qui étaient sur place pour faire des recherches.»