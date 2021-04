Un corps est retrouvé dans une résidence incendiée à Sorel-Tracy

SOREL, Qc — Le corps d’un adulte a été retrouvé dans les décombres d’une résidence détruite par un incendie survenu vendredi matin à Sorel-Tracy.

La sergente Valérie Beauchamp de la Sûreté du Québec a précisé que les services d’urgence avaient été appelés vers 5h45 au sujet de l’incendie survenu sur la rue Provost.

Les premières informations indiquent que cinq personnes se trouvaient à l’intérieur de la résidence et que quatre d’entre elles ont réussi à en sortir.

Trois de ces personnes ont été transportées en centre hospitalier, dont deux — un homme de 22 ans et un autre de 60 ans — ont subi des blessures importantes. On craint d’ailleurs pour la vie du plus jeune. Une femme de 58 ans a de son côté subi des blessures mineures. La quatrième personne sortie de la résidence n’a subi aucune blessure.

L’incendie a été maîtrisé vers 9h30 et c’est à ce moment que le corps d’une personne adulte a été découvert sur les lieux. Une autopsie sera effectuée.

Des personnes habitant près de la résidence ont été évacuées et ont été aidées par la Croix-Rouge. Elles ont pu réintégrer leur domicile vers 11h30.

En raison du décès, une enquête sera menée par les crimes majeurs et deux techniciens en scène d’incendie ont été dépêchés sur les lieux pour analyser la scène et déterminer les causes et circonstances de l’incendie. Toutefois, les premières informations permettent de croire que l’incendie serait de nature accidentelle, a précisé la sergente Beauchamp.