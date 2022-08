Un corps qui pourrait être celui de l’adolescente disparue en Californie a été trouvé

TRUCKEE, Calif. — Le corps de l’adolescente de 16 ans Kiely Rodni, disparue depuis plus de deux semaines en Californie, pourrait avoir été retrouvé. Un cadavre a été repêché d’un réservoir du nord de l’État, lundi, et les autorités pensent qu’il pourrait s’agir de la dépouille de la jeune femme.

La shérif du comté de Nevada, Shannan Moon, a indiqué en point de presse que la victime retrouvée n’a pas été identifiée officiellement, mais que les forces policières croient «qu’il s’agit de la personne disparue».

Des plongeurs bénévoles, membres du groupe Adventures with Purpose, ont affirmé avoir retrouvé Kiely Rodni à l’intérieur de sa voiture qui avait sombré à 4,2 mètres de profondeur sous l’eau dans le réservoir Prosser. La voiture se trouvait à 16,7 mètres de la rive.

Doug Bishop et Nick Rinn, deux plongeurs d’Adventures with Purpose, ont décrit brièvement les recherches qui leur ont permis de repérer la voiture au cours d’une diffusion en direct sur Facebook, mais ont prévenu qu’ils ne pouvaient pas entrer dans les détails.

M. Bishop a mentionné que deux bateaux équipés de sonars ont été mis à l’eau vers 10h40, lundi, et qu’à 11h15, son collègue a repéré un objet au fond du bassin. M. Rinn a ensuite enfilé sa combinaison et pris son équipement avant de plonger pour observer la voiture de plus près.

Lorsqu’ils ont pu confirmer qu’il s’agissait bien du véhicule de l’adolescente disparue, les deux plongeurs ont rapidement contacté la famille ainsi que les autorités.

«Le père et le grand-père de l’adolescente sont venus sur place dans les minutes qui ont suivi», a raconté M. Bishop.

Le capitaine Sam Brown, du bureau du shérif, a par ailleurs souligné que les policiers devront maintenant comprendre comment des plongeurs bénévoles ont pu retrouver le corps de Kiely Rodni avant eux, et ce même si des recherches étaient déjà en cours dans le secteur.

Selon lui, il est possible que le groupe Adventures with Purpose possède des équipements plus sophistiqués pour ce type de recherches que le bureau du shérif, ou encore que les plongeurs soient mieux formés.

«À première vue, de telles recherches pourraient paraître faciles, mais elles ne le sont vraiment pas en réalité. C’est complexe et difficile», a-t-il nuancé.

Le capitaine Brown n’a pas voulu révéler si des signes de violence ou d’autre acte criminel avaient été trouvés dans la voiture submergée. Une autopsie aura lieu mardi sur le corps retrouvé.

Disparue lors d’une fête

Kiely Rodni a été vue pour la dernière fois le 6 août lors d’une fête rassemblant des centaines de jeunes sur un terrain de camping situé dans la ville de Truckee, tout près du réservoir où le véhicule a été retrouvé.

Sami Smith, l’un des amis de l’adolescente, qui était présent à la fête, a mentionné que Kiely Rodni devait passer la nuit au camping.

«Je savais qu’elle n’était pas en état de conduire. Et je savais que si elle prenait le volant quand même, elle n’irait pas bien loin», a avoué Sami Smith en entrevue avec une station de télévision locale.

Les proches de l’adolescente craignaient que celle-ci se soit fait enlever. Son cellulaire n’émettait plus depuis la fête et sa Honda CR-V grise de 2013 n’avait pas été vue depuis.

Des équipes nautiques de trois bureaux de shérifs ont mené des recherches dans le réservoir. Les opérations avaient été étendues à un vaste secteur englobant des parties de la Californie et du Nevada, mobilisant de nombreux corps policiers.

Des dizaines de proches de la jeune femme ont aussi participé à sa recherche, en plus d’offrir une récompense de 50 000 $. Les forces de l’ordre n’ont pas confirmé lundi si le groupe Adventures with Purpose allait recevoir cette somme.

Adventures with Purpose, dont le quartier général se trouve en Oregon, se targue d’avoir résolu plus d’une vingtaine de disparitions en utilisant des sonars et d’autres méthodes propres à ses plongeurs.

Ses membres ne chargent rien aux familles. Le modèle financier du groupe est plutôt basé sur les dons volontaires, les commanditaires et la vente d’objets promotionnels.

La chaîne YouTube d’Adventures With Purpose compte près de 2,5 millions d’abonnés et présente des vidéos raffinées sur ses opérations de sauvetage. Ses membres filment aussi leurs quêtes pour retrouver d’autres objets, comme des trésors, des véhicules disparus ou des armes submergées.