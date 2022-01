Un corps retrouvé et 38 disparus après qu’un bateau a chaviré au large de la Floride

MIAMI — Le corps d’une des personnes portées disparues dans l’océan au large de la Floride a été retrouvé et les secours recherchent encore, mercredi, 38 personnes disparues quelques jours après que leur bateau a quitté les Bahamas dans le cadre d’une tentative présumée de trafic d’êtres humains, a déclaré la Garde côtière américaine.

La capitaine Jo-Ann F. Burdian a déclaré lors d’une conférence de presse que retrouver les autres migrants vivants était la plus haute priorité.

«C’est grave. Plus ils restent dans l’eau longtemps (…) exposés à l’environnement marin (…), chaque instant qui passe, il devient beaucoup plus improbable que des survivants soient retrouvés», a-t-elle déclaré.

Les chercheurs ont travaillé toute la nuit après que l’équipage d’un navire marchand a repéré mardi matin un survivant solitaire accroché à la coque renversée d’un bateau de 25 pieds de long, à environ 64 kilomètres au large de Fort Pierce, en Floride, a-t-elle déclaré.

Depuis lors, les équipages d’au moins quatre navires et cinq avions ont déjà cherché une vaste zone de la taille du New Jersey, a noté Mme Burdian. Ils prévoient continuer à chercher tout au long de la journée, mercredi, puis ils réévalueront.

«Nous utilisons toutes les informations que nous pouvons pour nous assurer que nous ne ménageons pas nos efforts de recherche», a déclaré la capitaine Burdian. «Mais nous ne pouvons pas chercher indéfiniment.»

L’homme a déclaré qu’il faisait partie d’un groupe de 40 personnes qui ont quitté l’île de Bimini aux Bahamas, samedi soir, dans ce que l’agence de sécurité maritime soupçonne d’être une opération de trafic d’êtres humains, a-t-elle expliqué. L’homme a déclaré qu’ils avaient chaviré peu de temps après et qu’aucun d’entre eux ne portait de gilet de sauvetage, a-t-elle ajouté.

La Garde côtière a dit qu’un avis pour petites embarcations avait été émis alors qu’un front froid soufflait sur le passage dangereux samedi et dimanche, avec des vents allant jusqu’à 37 km/h et des vagues pouvant atteindre jusqu’à 3 mètres de haut. Tommy Sewell, un guide local de pêche, a déclaré qu’il y avait eu des vents violents et de violentes rafales de pluie de dimanche à lundi.

Le survivant a été transporté à l’hôpital pour des symptômes de déshydratation et d’exposition au soleil. La capitaine Burdian n’a pas fourni plus de détails à son sujet, affirmant qu’il était actuellement détenu par le Département de la sécurité intérieure.

Mme Burdian a déclaré que les secouristes avaient vu des indications permettant de croire qu’il y avait plus de victimes, mais qu’ils n’ont pas encore trouvé d’autres corps. «L’avion a signalé des objets dans le champ de débris qui correspondent au nombre de personnes se trouvant à bord du navire», a-t-elle dit.

Bimini est une petite île à environ 90 kilomètres à l’est de Miami et à environ 160 kilomètres au sud de l’endroit où le survivant a été retrouvé. Le bateau chaviré a apparemment été poussé vers le nord par le Gulf Stream, un courant chaud et rapide qui s’enroule autour de la péninsule de Floride et coule vers le nord le long de la côte atlantique des États-Unis.

Les migrants ont longtemps utilisé les îles des Bahamas comme tremplin pour rejoindre la Floride et les États-Unis. Ils essaient généralement de profiter des pauses météorologiques pour effectuer la traversée, mais les navires sont souvent dangereusement surchargés et susceptibles de chavirer. Il y a eu des milliers de morts au fil des ans.

Pour la plupart, ces migrants viennent d’Haïti et de Cuba, mais la Royal Bahamas Defence Force a signalé avoir appréhendé des migrants d’autres parties du monde, notamment de Colombie et d’Équateur, au début du mois.

La Garde côtière patrouille constamment dans les eaux autour d’Haïti, de la République dominicaine, de Cuba et des Bahamas. Vendredi, ses équipages ont retiré 88 Haïtiens d’un cargo à voile surchargé à l’ouest de Great Inagua, aux Bahamas.

«Naviguer dans le détroit de Floride, les passages Windward et Mona (…) est extrêmement dangereux et peut entraîner des pertes de vie», a déclaré la Garde côtière le week-end dernier.

En juillet dernier, la Garde côtière a secouru 13 personnes après que leur bateau a chaviré au large de Key West à l’approche de la tempête tropicale Elsa.

Les survivants ont raconté avoir quitté Cuba avec 22 personnes à bord. Neuf ont disparu dans l’eau.