Un coup de feu est tiré à Montréal-Nord mais ne fait aucune victime selon le SPVM

MONTRÉAL — Un coup de feu a été tiré dans l’arrondissement de Montréal-Nord en fin de soirée, mercredi, mais l’incident n’a fait aucune victime selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les policiers ont reçu un appel peu après 23h30, puisqu’un coup de feu a été entendu à l’intersection du boulevard Pie-IX de la rue de Charleroi, à Montréal-Nord.

Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, les agents ont trouvé une douille au sol, mais n’ont repéré aucune victime ni aucun suspect.

La scène a été protégée en début de nuit, jeudi, pour permettre aux enquêteurs et aux techniciens en identité judiciaire d’analyser les environs. L’intervention était cependant complétée tôt jeudi matin.

Une enquête a été ouverte dans ce dossier.

Deux autres incidents impliquant des armes à feu étaient survenus à Montréal-Nord la fin de semaine dernière.

Vers 19h20 dimanche, les policiers avaient été alertés pour des coups de feu tirés à l’intersection de la rue d’Amiens et de l’avenue Armand-Lavergne. À leur arrivée, ils ont retrouvé un homme conscient, mais blessé au haut du corps par des projectiles d’armes à feu.

Un deuxième homme a aussi été blessé par balles et s’était rendu par lui-même à l’hôpital.

Quelques minutes plus tôt, vers 19h15, le SPVM avait aussi été appelé pour des coups de feu tirés à l’intersection des rues Prieur et l’avenue de London. Aucune victime et suspect n’avaient été localisés, mais les agents ont retrouvé des douilles au sol et des impacts de projectiles sur un immeuble.

Rien n’indiquait que ces événements étaient reliés.