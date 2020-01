Un couple d’Alma et un de leurs fils blessés dans un accident au Mexique

Un couple du Lac-Saint-Jean et un de leurs fils âgé de neuf ans ont été victimes d’un grave accident de la route au Mexique samedi.

Christine Tremblay et son conjoint ont subi des blessures sérieuses, mais sont désormais hors de danger, a indiqué en entrevue téléphonique, lundi, Martin Tremblay, frère de Christine.

Résidant de Sherbrooke, Martin Tremblay a obtenu des nouvelles d’une amie agente de voyage depuis l’hôpital au Mexique. Il compte se rendre sur la Riviera Maya mercredi.

Selon des médias locaux, la collision entre la fourgonnette de touristes et un autre véhicule dans le secteur de Playa del Carmen a fait un mort et 15 blessés.

La famille d’Alma était en voyage au Mexique pour le Nouvel An et devait revenir au Québec mardi, a indiqué Martin Tremblay.

Le couple et le jeune garçon étaient partis pour une excursion, alors que leur autre fils âgé de 17 ans était demeuré à l’hôtel, selon M. Tremblay.

L’accident est survenu samedi vers 17h (heure locale), lorsque les deux véhicules sont entrés en collision après qu’une automobile eut tenté de dépasser la fourgonnette, affirment des médias locaux. Le chauffeur de la fourgonnette aurait perdu le contrôle et fait une sortie de route.

Toujours selon des médias locaux, les deux passagers de l’automobile ont été blessés légèrement, et la fourgonnette revenait dans le secteur de Playa del Carmen à la suite d’une excursion sur un site maya.

«Mon beau-frère, qui était dans un état critique, est maintenant hors de danger. C’est difficile au niveau des pronostics, car il a quand même un poumon affaissé, et la cage thoracique a mangé le coup. Au niveau des hémorragies, j’imagine que c’est réglé, il y a en avait aussi au cerveau. J’ignore s’il est encore dans le coma», a relaté M. Tremblay lundi après-midi.

Sa soeur a été blessée grièvement à la colonne vertébrale. Elle a subi une opération au niveau de la troisième vertèbre verticale et les spécialistes ont posé une plaque de métal dimanche, a-t-il indiqué.

«Aujourd’hui (lundi), elle devait être opérée pour enlever les fragments d’os au niveau de la colonne vertébrale», a dit M. Tremblay, indiquant que le jeune Adam a eu une fracture de la clavicule.

«Je vais voir ce qui en est pour Adam, et puis pour ma soeur (et mon beau-frère), car ils ne peuvent pas les rapatrier immédiatement avec des blessures comme celles-là. Donc, on va composer avec la situation rendu là-bas, mais je tenais à être présent pour ma soeur», a-t-il confié.

Une porte-parole d’Affaires mondiales Canada a indiqué que «nos pensées vont aux Canadiens impliqués dans un accident d’autobus au Mexique».

«Les agents consulaires sont en contact avec les Canadiens touchés et leurs familles et fournissent une assistance consulaire. Ils sont aussi en contact avec les autorités locales pour recueillir des informations supplémentaires», a simplement indiqué Natasha Nystrom, lundi, par courriel.