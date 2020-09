Un couple d’Américains victime d’un enlèvement est retrouvé au Québec

Un couple de septuagénaires américains porté disparu et soupçonné d’avoir été victime d’un enlèvement a été retrouvé au Québec en fin de journée mardi.

Cinq suspects âgés de 36 à 75 ans, tous résidents du Québec, ont été arrêtés dans cette affaire.

James Helm Sr. et Sandra Helm avaient été vus pour la dernière fois dimanche soir dernier et l’on craignait pour leur sécurité.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la Sûreté du Québec confirme avoir retrouvé le couple de Moira, dans l’État de New York. L’homme et la femme seraient sains et saufs. Les policiers les auraient retrouvés dans le secteur de Magog, vers 17 h 00, mardi.

Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne traite ce dossier comme un enlèvement. La police fédérale américaine (FBI), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le service de police de l’État de New York, le service de police mohawk d’Akwesasne et divers corps policiers municipaux ont également participé à l’enquête.