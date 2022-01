Un courrier de la Seconde Guerre mondiale est reçu 76 ans plus tard aux États-Unis

WOBURN, Mass. — Une lettre d’un soldat américain déployé en Allemagne a été remise 76 ans après son envoi. Elle était destinée à sa mère dans le Massachusetts.

Le sergent John Gonsalves, 22 ans à l’époque, a écrit à sa mère, demeurant à Woburn, en décembre 1945, après la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale, a rapporté mercredi la station de télévision WFXT.

La lettre est restée non ouverte pendant plus de 75 ans avant d’être retrouvée dans un centre de distribution du service postal américain à Pittsburgh.

« Chère maman. J’ai reçu une autre lettre de ta part aujourd’hui et j’étais heureux d’apprendre que tout allait bien, lit-on dans le courrier. Quant à moi, je vais bien et je me débrouille. Mais en ce qui concerne la nourriture, c’est assez nul la plupart du temps. »

Le sergent Gonsalves est décédé en 2015. Sa mère est aussi décédée. Mais le service postal américain a trouvé une adresse pour sa veuve, Angelina, que le soldat a rencontrée cinq ans après avoir expédié la lettre. Parallèlement au courrier vieux de plusieurs décennies, les employés ont également envoyé leur propre lettre, affirmant que « la livraison de cette lettre était de la plus haute importance pour nous ».

Après que la famille Gonsalves ait reçu le courrier, ils ont appelé l’établissement et les ont remerciés.

« Imaginez ça ! Soixante-seize ans ! a déclaré Mme Gonsalves à WFXT. Je ne pouvais tout simplement pas y croire. Et puis, voir son écriture et tout. C’était tellement incroyable. »

Angelina Gonsalves, 89 ans, a passé d’autres fêtes de fin d’année sans son mari, mais elle a dit que, cette fois, « vous savez, c’est comme s’il était revenu vers moi ».