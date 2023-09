Un coyote dangereux abattu au Cap-Breton, un autre recherché par Parcs Canada

HALIFAX — Parcs Canada affirme avoir tué un coyote qui poursuivait un cycliste sur la piste Cabot au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Les agents de conservation cherchent toujours un autre coyote qui a mordu le bras d’une autre cycliste.

Erich Muntz, responsable de la conservation des ressources chez Parcs Canada, a déclaré samedi dans une entrevue que le comportement de l’animal lors du dernier incident était considéré comme suffisamment dangereux pour justifier son abattage.

Il relate que l’incident s’est produit vendredi sur le mont MacKenzie, dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, lorsque le coyote a été aperçu poursuivant des motocyclistes, puis un cycliste sur une route escarpée à environ 200 kilomètres à l’ouest de Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Pendant ce temps, samedi, les agents de protection de la nature n’avaient pas encore localisé le coyote adulte qui a attaqué et mordu une autre cycliste dans la région de Green Cove, en Nouvelle-Écosse, à environ 50 kilomètres à l’est du mont MacKenzie, trois jours plus tôt.

Le service des parcs a raconté que le coyote avait traversé l’autoroute, poursuivi la cycliste et l’avait mordue alors qu’elle descendait de son vélo, lui infligeant une blessure mineure.

M. Muntz dit que les agents de protection de la nature étaient au courant de la présence du coyote tué vendredi depuis plusieurs semaines, car il avait déjà fait preuve d’intrépidité envers les humains et il avait été vu poursuivant des motos.

Le responsable souligne que les coyotes sont considérés comme dangereux lorsqu’ils commencent à courir après les vélos, en particulier sur une colline escarpée comme le mont MacKenzie, où les cyclistes se déplacent souvent lentement.

Il existe une combinaison de raisons potentielles pour lesquelles les animaux poursuivent les cyclistes. Les coyotes peuvent notamment être irrités par le bruit et le mouvement des roues.

«Je crois qu’il y a quelque chose également lié aux bruits physiques des vélos que certains coyotes n’aiment tout simplement pas. C’est un comportement chez les chiens qui est difficile à expliquer», explique M. Muntz.

Ce comportement pourrait aussi être lié au fait que certaines personnes nourrissent les coyotes, leur faisant perdre leur peur des gens.

«Les coyotes peuvent devenir assez intrépides et, lorsqu’ils ne sont pas récompensés en étant nourris, ils peuvent devenir plus agressifs», indique M. Muntz.

Il a ajouté qu’il pourrait également y avoir une diminution de l’abondance des proies naturelles — notamment le lièvre d’Amérique, le cerf de Virginie et l’orignal — disponibles pour le coyote dans le parc.

Les attaques de coyotes dans le parc national ne sont pas rares et une attaque mortelle s’est produite en octobre 2009. Taylor Mitchell, un auteur-compositeur-interprète de 19 ans de Toronto, est décédé alors qu’il parcourait seul le sentier Skyline. Sa mort était la deuxième attaque mortelle de coyote enregistrée en Amérique du Nord.

Dans un communiqué, le service des parcs a conseillé au public de faire preuve de prudence et d’éviter de marcher ou de faire du vélo dans la région. Il déconseillait également de nourrir les coyotes ou d’inciter les animaux à s’approcher d’eux.

Parcs Canada affirme que les gens ne devraient pas s’enfuir s’ils sont approchés par un coyote. Au lieu de cela, ils doivent maintenir un contact visuel avec l’animal et essayer de paraître plus grands en agitant les bras et en criant. Le service des parcs recommande de lancer des objets durs, comme des pierres, sur l’animal pour l’effrayer.