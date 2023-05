Un cyclone fait au moins six morts et 700 blessés au Myanmar

DACCA, Bangladesh — Des sauveteurs ont évacué lundi un millier de personnes piégées par l’eau de mer montée à 3,6 mètres de hauteur le long de la côte ouest du Myanmar, après qu’un puissant cyclone a blessé des centaines de personnes et coupé les communications.

Au moins six morts ont été signalés, mais le véritable impact du cyclone n’était pas encore clair, dans l’un des pays les moins développés d’Asie.

Des vents violents ont blessé plus de 700 des quelque 20 000 personnes qui s’abritaient dans des bâtiments plus solides sur les hautes terres du canton de Sittwe, comme des monastères, des pagodes et des écoles, selon un dirigeant de l’Association philanthropique des jeunes Rakhine à Sittwe. Il a demandé à ne pas être nommé par crainte de représailles de la part des autorités de ce pays dirigé par l’armée.

L’eau de mer a envahi plus de 10 quartiers bas près du rivage alors que le cyclone «Mocha» a touché terre dans l’État de Rakhine dimanche après-midi, a-t-il déclaré. Les résidents se sont déplacés vers les toits et les étages supérieurs, tandis que le vent et l’onde de tempête ont empêché les secours immédiats.

«Après 16 h (dimanche), l’orage s’est un peu affaibli, mais le niveau de l’eau n’est pas redescendu. La plupart des résidents sont restés assis sur le toit et dans les étages supérieurs de leur maison toute la nuit. Le vent a soufflé toute la nuit», a déclaré le responsable de l’équipe de secours.

L’eau était encore à environ 1,5 mètre de hauteur dans les zones inondées plus tard lundi, mais des sauvetages ont pu être effectués alors que le vent se calmait et que le soleil se levait.

Six décès ont été signalés par les médias et les groupes de secours du Myanmar. Plusieurs blessés ont été signalés au Bangladesh voisin, qui a été finalement épargné par le coup direct du cyclone que l’on avait craint plus tôt.

«Mocha» a touché terre près du canton de Sittwe avec des vents soufflant jusqu’à 209 km/h, a déclaré le Service météorologique du Myanmar. Lundi à midi, il s’était affaibli en une dépression tropicale, selon le Service météorologique indien.