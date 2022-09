Un dangereux champignon détecté dans un hôpital de Longueuil

LONGUEUIL — Un dangereux champignon connu pour sa résistance aux traitements antifongiques a été détecté à l’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, a confirmé le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME).

Le CISSSME précise que deux cas de patients porteurs du Candida Auris ont été dépistés depuis le 8 septembre.

À cette date, une première personne suspectée d’être porteuse du champignon a été placée en isolement de même que «tous ses contacts étroits», a confirmé par courriel la conseillère aux relations médias Caroline Doucet.

D’autres mesures de précautions ont aussi été déployées, selon le CISSSME, dont une série de consignes à respecter pour le personnel de l’unité concernée. On parle notamment du port d’équipement, de protection personnel, du lavage des mains et de la désinfection fréquente des surfaces et du matériel touchés.

On assure que tous les patients ayant été en contact avec les deux cas porteurs ont subi des tests de dépistage et le CISSSME estime que l’Hôpital Pierre-Boucher demeure un lieu de soins sécuritaire.

Les patients ayant eu des contacts avec les cas porteurs confirmés ont subi un dépistage. Nous tenons à rassurer la population que l’Hôpital Pierre-Boucher demeure un lieu sécuritaire pour les employés et la clientèle.